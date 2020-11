MK-sarja liider Kläbo tänavu rohkem suusarajale ei tule

Lõppenud nädalavahetusel Soomes Rukal uut MK-hooaega minituuri võiduga alustanud 24-aastane norralane põhjendas detsembrikuistest Davose ja Dresdeni MK-etappidest loobumist sooviga vältida võimalikke koroonaviiruse levikust tingitud terviseriske.

"Olen olukorra pärast pikemat aega muret tundnud - see sai alguse juba eelmise hooaja lõpus, mil viirus jõudsamalt levima hakkas. Ebakindlus kasvas Rukal võisteldes veelgi. Tunnen, et suusatamine ja võistlused pole pandeemia kontekstis väga olulised. Kõik peavad andma oma panuse viiruse peatamiseks ja tegema seda, mida nad õigeks peavad. Minu jaoks on see oluline ja õige asi mida teha," lausus Kläbo.

Praeguse plaani kohaselt naaseb MK-sarja üldliider võistlustulle 1. jaanuaril algaval Tour de Skil. "Esmalt peame vaatama, kas Tour de Ski üldse toimub," lisas Kläbo. "Siis pean kaaluma, kas osaleda. See sõltub sellest, kuivõrd suur on nakatumisoht."

Murdmaasuusatamise MK-sari jätkub 12. ja 13. detsembril Šveitsis Davoses. Pärast seda võisteldakse 19. ja 20. detsembril Saksamaal Dresdenis.