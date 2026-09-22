Glinka ja Malõgina pääsesid Challengeri turniiridel teise ringi

Eesti meeste teine reket Daniil Glinka (ATP 173.) ja naiste esireket Elena Malõgina (WTA 287.) alustasid teisipäeval Challengeri sarja turniire ning mõlemad teenisid avaringis ka võidu.

Glinka kohtus St. Tropez's toimuval ATP 125 taseme turniiril kohaliku mehe Daniel Jade'iga (ATP 643.) ning alistas kvalifikatsiooniturniirilt põhitabelisse pääsenud prantslase 6:3, 7:5. Eestlane lõi poolteist tundi väldanud kohtumise jooksul kuus ässa ja tegi neli topeltviga, vastase arvele jäi kaks ässa ja kolm topeltviga. Glinka kasutas oma 11 murdevõimalusest ära viis, tõrjudes vastase viiest võimalusest kaks.

Teises ringis kohtub eestlane Ugo Blanchet'ga (ATP 320.), turniiriks seitsmenda asetuse saanud Mark Lajal (ATP 143.) läheb vastamisi Thomas Faureliga (ATP 340.).

Sel nädalal karjääri kõrgeimale edetabelikohale kerkinud Elena Malõgina saavutas Portos toimuval WTA 125 turniiril samuti edasipääsu teise ringi, kui alistas sakslanna Mina Hodzici (WTA 278.) 6:4, 5:7, 6:4. Malõgina lõi pea kolm tundi kestnud kohtumise vältel viis ässa ja tegi sama palju topeltvigu, Hodzic lõi kaks ässa ja patustas kuue topeltveaga. Malõginal oli 12 võimalust murda ja ta realiseeris neist pooled, tõrjudes vastase 18 võimalusest 13 tükki.

Eesti naiste esireket kohtub teises ringis prantslanna Oceane Dodiniga (WTA 312.), kes saavutas aasta alguses Manchesteris toimunud W50 turniiril Malõgina üle 6:3, 6:3 võidu.