Norra suusaliit ütles teisipäeval, et nende suusatajad ei võistle ei Davosi (12.-13. detsember) ega Dresdeni (19.-20. detsember) etapil ja kui vahepeal olukord ei parane, jäävad nad kõrvale ka 1. jaanuaril algavast Tour de Skist.

Nüüd teatasid ka rootslased, et otsustasid samuti Davosi ja Dresdeni MK-etappidest loobuda. "See oli väga keeruline otsus, aga tegime seda meie suusatajate tervisele mõeldes," teatas Rootsi suusaliidu murdmaajuht Daniel Fahraeus. "Kuigi tahaksime võistelda, on see praeguses olukorras ainuõige otsus."

Rootsi suusaliidu teatel osalesid otsustamisel kõik osapooled – nii sportlased kui suusaliidu meditsiiniline personal.

"Praegustes tingimustes pole võimalik tagada viirusevaba teekonda Davosi ja tagasi või Dresdenisse ja tagasi," selgitas Rootsi koondise meditsiinijuht Per Andersson. "Kui midagi läheb valesti, võivad tagajärjed olla väga tõsised. Me ei soovi sellist riski võtta."

Rootslane praegune otsus puudutab vaid kaht järgnevat MK-etappi, Tour de Ski osas tehakse otsus hiljem.

Ka Soome suusaliit kinnitas kolmapäeval, et nad otsustasid loobuda Davosi ja Dresdeni etappidest.

"Kahjuks nägime Ruka MK-etapil, et suhtumine koroonareeglitesse on erinev. Korraldajad püüdsid luua "mulli", aga inimeste suhtumise ja käitumise tõttu see "mull" tegelikult ei toiminud," nentis Soome olümpiakomitee meditsiinijuht Maarit Valtonen.

Soome koondise peatreener Teemu Pasanen nentis, et otsus ei tulnud lihtsalt. "Aga praeguses situatsioonis ei ole mõistlik maailma ringi reisida, riskid on liiga suured," sõnas Pasanen pressiteate vahendusel.

Pasanen lisas, et soomlaste peamine eesmärk sel hooajal on veebruarikuine MM ja nüüd kasutatakse detsembrikuud lisatreeninguteks. Millal soomlased MK-sarja naasevad, otsustatakse jooksvalt.

Rahvusvaheline Suusaliit pole suurriikide loobumist kommenteerinud. Viimati anti hoopis teada, et Saksamaa ametivõimud andsid Dresdeni MK-etapile rohelise tule.