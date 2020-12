Talispordi MK-sarjades domineerivad norralased

Meeste sprindi ja jälitussõidu võitis Bö koondisekaaslane Sturla Holm Lägreid ja pühapäevase ühisstardiga sõidu esimese sakslasena sel hooajal Arnd Peiffer.

Bö oli kahel esimesel alal kolmas ja ühisstardiga sõidus seitsmes, kuid püsib 428 punktiga MK-sarjas liidrikohal. Teiseks tõusis 373 punktiga Lägreid ja kolmas on 344 silmaga rootslane Sebastian Samuelsson.

Naiste seas võitis nii sprindi kui ka jälitussõidu Tiril Eckhoff ja ühisstardiga sõidu Eckhoffi ees Röiseland, kes püsib 415 punktiga ka MK-sarja liidrikohal. Teine on rootslanna Hanna Öberg (378 punkti) ja kolmas Eckhoff (346).

Hochfilzeni teise nädalavahetuse sprindis 16. ja jälitussõidus 34. koha saanud Tuuli Tomingas on 83 punktiga 32. kohal.

Murdmaasuusatamise MK-sarjas olid kavas Dresdeni individuaal- ja paarissprint, mõlemad vabatehnikas. Koroonaohu tõttu puudusid võistlustelt norralased, rootslased ja soomlased.

Teist nädalat järjest võitis vabatehnikasprindi itaallane Federico Pellegrino, kelle seljas on ka sprindiarvestuse punane liidrivest. Üldarvestuses juhib aga kindlalt venelane Aleksandr Bolšunov, kelle edu norralase Johannes Hosflöt Kläbo ees kasvas enam kui 200 punktile.

Naiste seas teenis karjääri esimese etapivõidu šveitslanna Nadine Fähndrich, kes hoiab üldarvestuses viiendat kohta. Liidrina jätkab ameeriklanna Rosie Brennan (377), kelle edu venelanna Tatjana Sorina ees on 43 punkti. Teist nädalalõppu järjest puudunud Therese Johaug on 301 punktiga kolmas.

Meeste kahevõistluse MK-sarjas oli hea nädalalõpp sakslasel Vinzenz Geigeril, kes võitis Ramsaus nii laupäeval kui ka pühapäeval. Mõlemal korral oli teine norralane Jarl Magnus Riiber, kes püsib kokkuvõttes 360 punktiga kindlal liidrikohal.

Teine on 265 punktiga austerlane Johannes Lamparter ja kolmandaks kerkis 251 silmaga Geiger. Kristjan Ilves on 105 punktiga 12.

Esimest korda ajaloos toimus naiste MK-etapp, kus esikoha võttis ameeriklanna Tara Geraghty-Moats.

Meeste suusahüpete MK-sarjas jätkusid norralase Halvor Egner Granerudi head õhulennud. Juba eelnevalt kolm etappi järjest võitnud Granerud teenis Engelbergis kaks esikohta ja suurendas edu MK-sarja üldarvestuses.

Tal on nüüd koos 600 punkti ehk 137 enam kui sakslasel Markus Eisenbichleril. Kolmandal kohal jätkav norralane Robert Johansson on kogunud 244 punkti ehk kaotab koondisekaaslasele juba 356 punktiga. Artti Aigro on 27 silmaga 39.

Eelmisel nädalal tehti algust ka naiste suusahüpete MK-sarjaga. Ramsaus triumfeeris kodupubliku ees austerlanna Marita Kramer.