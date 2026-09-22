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Infantino avaldas valmidust FIFA-t reformida

Jalgpall
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX / Alamy
Jalgpall

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino on teinud ettepaneku maailma organisatsiooni otsustusprotsessi sõltumatuks läbivaatamiseks, mis aitaks tal pärast vastuolulise erainvesteerimiskava tagasivõtmist toetust taastada.

"Esiteks küsin nõukogult, kas ta soovib tellida FIFA praeguse juhtimisraamistiku sõltumatu välise läbivaatamise oluliste strateegiliste algatuste jaoks ja soovitada võimalikke parandusi," kirjutas Infantino FIFA nõukogule ja 211 liikmesliidu presidentidele saadetud kirjas.

Ta ütles ka, et teeb ettepaneku konsulteerida FIFA otsustusprotsessi tugevdamiseks konföderatsioonide, liikmesliitude ja teiste sidusrühmadega. Eesmärk on uurida, kellel on sõnaõigus suuremates algatustes, sealhulgas vaadata üle presidendi, büroo, nõukogu ja kongressi vastavad rollid, ning kuidas parandada läbipaistvust ja vastutust.

Infantino ettepanek müüa 20 protsenti FIFA äriõigustest, sealhulgas maailmameistrivõistluste õigustest, erainvestoritele sai suvel ägeda vastureaktsiooni. Plaan hüljati pärast boikotiähvardusi, kusjuures Euroopa, Aasia ning Põhja- ja Kesk-Ameerika nõudsid seejärel FIFA juhtkonna muutmist.

Infantino vastastel on aga olnud raskusi vastaskandidaadi leidmisega märtsis Rabatis toimuvatel valimistel. Aruteludega tuttavad allikad ütlesid augustis Reutersile, et praegusel presidendil on endiselt piisavalt hääli võiduks ja see ajendas vastaseid keskenduma tema volituste piiramisele.

Infantino ütles, et praeguses loobutud plaanis uuriti, kas FIFA kontrolli all oleva äriettevõtte vähemusosaluse müümine võiks jalgpalli arendamiseks rohkem raha koguda. See ei oleks tähendanud spordiotsuste üle kontrolli loovutamist, täpsustas ta ja lisas, et ettepanek avalikustati enne, kui seda sai täielikult nõukogule ja liikmesliitudele esitada.

"Ma tunnistan, et ilma täieliku kontekstita tekitas see muret ja jättis mulje, et otsused olid juba tehtud. Nii ei olnud," kirjutas ta esmaspäeval saadetud kirjas. "See jäi ettepanekuks, mitte otsuseks, ja see oli alati allutatud nõukogu ja liikmesliitude vajalikele heakskiitudele. Nüüd on see tagasi võetud ja sellega ei minda edasi."

Infantino ütles, et ta on kuulnud erinevaid ideid selle kohta, kes peaks otsustama olulisi strateegilisi küsimusi. Mõned pooldavad ühehäälse kokkuleppe nõuet juhatuses, teised soovivad, et sellised küsimused esitataks otse kongressile ja liikmesliitudele. "Minu roll ei ole seda arutelu ette hinnata. Neil, kes toetavad konkreetset mudelit, peaks olema võimalus oma seisukoht selgelt esitada," kirjutas ta.

15. oktoobri nõukogu koosolekuks laekunud ettepanekuid võidakse seal arutada, kusjuures hilisemaid esildisi kaalutakse samuti veel täpsustamata tähtaja jooksul. Kõik FIFA põhikirja muudatused vajavad kongressi heakskiitu.

Infantino ütles ka, et liikmesliitude seisukohad ettepanekute või juhtimisküsimuste osas ei mõjuta nende kohtlemist FIFA poolt ning arengu- ja solidaarsusprogrammid jätkuvad vastavalt kehtivatele reeglitele. "Ühegi organisatsiooni kohtlemine ei sõltu nende seisukohast üheski ettepanekus või institutsioonilises küsimuses," kirjutas ta. "Olen ​​endiselt täielikult pühendunud FIFA juhtimisele ja kindel selles, mida me koos saavutada suudame."

Toimetaja: Siim Boikov

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