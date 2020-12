FIS-i võistlusdirektor: osa mõistab norralasi, teised on kriitilised

Rahvusvahelise suusaliidu (FIS) võistlusdirektor Pierre Mignerey ütles Norra rahvusringhäälingule (NRK), et tema hinnangul õnnestus murdmaasuusatamise MK-etapp Rukal üsna hästi. Mignerey lisas, et Norral on õigus ise otsustada, kus nad võistlevad ning osad riigid mõistavad norralasi, kuid teised on kriitilised.

Norra suusaliit teatas teisipäeval, et norralased koroonaviiruse ohu tõttu sel hooajal enam MK-sarjas starti ei tule ja kui olukord vahepeal ei parane, võivad Norra suusatajad kõrvale jääda ka 1. jaanuaril algavast Tour de Skist. NRK küsimusele, kas FIS on teiste riikidega norralaste otsusest rääkinud, vastas Mignerey: "Osa mõistab ja on samuti mures, aga teised on kriitilised. Ma ei saa öelda, kes täpsemalt. Aga samas on norralastel õigus niimoodi otsustada. Austame nende otsust ja seda, et oleme erinevast kultuuriruumist."

NRK palus Mignereyl täpsustada, milles seisneb osade riikide kriitika. "Paljude riikide hinnangul oli Ruka etapp kaugel katastroofist, paljude arvates õnnestus korraldus päris hästi. Kõik ei mõista Norra otsust," selgitas ta. "On oluline mõista, et mitmete riikide jaoks on MK-sarjas osalemine ainus võimalus võistlemiseks ja sponsorite reklaamimiseks. Norra aga saab korraldada riiklikke võistlusi, mida näidatakse ka teleris. Kellelgi peale Norra, Rootsi ja Soome ei ole selliseid võimalusi."

"Väiksemad riigid kardavad, et teised järgivad Norra eeskuju ja MK-sari jäetakse pooleli. Ja sellepärast ongi nad kriitilised," lisas Mignerey. "Nad kardavad, et norralaste otsus mõjutab kogu MK-sarja."

Mignerey tutvus ka Norra suusaliidu etteheidetega Ruka korralduse ja piirangute järgimise kohta ning ütles, et tagasiside on tervitatav. Tema hinnangul toimisid piirangud pressitsoonis, testimise alas ning stardi- ja finišialas üsna hästi. "Maskid polnud küll nendes piirkondades kohustuslikud, kuid rangelt soovituslikud. Oli näited, kus maske ei kasutatud korrektselt, kuid üldiselt järgiti soovitust," väitis Mignerey. "Kui ütlen, et minu arvates täideti piiranguid täitsa hästi, ei väida ma, et kõike tehti perfektselt."

Küll aga nõustus Mignerey, et testimise korraldus vajab läbivaatamist ja selles osas oli palju vajakajäämisi. "Aga laias laastus oli enamik riike rahul, Norra oli erand," tõdes ta, viidates Norra koondise treeneri Eirik Myhr Nossumi valepositiivsele testile. "Teistel riikidel sellist asja ei juhtunud ja me ju teame, et see võib suure jälje jätta, paneb kõike negatiivsemalt vaatama."