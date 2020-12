Norra murdmaasuusatajad tänavu MK-sarjas enam starti ei tule

Nädalavahetusel toimunud Ruka MK-etapil avastati vähemalt üks koroonajuhtum ja seetõttu teatasid Johannes Hösflot Kläbo ja Emil Iversen juba esmaspäeval, et ei naase sellel aastal MK-karusselli.

"See on keeruline otsus, aga pärast sisemisi põhjalikke vestlusi usume, et see on meie suusatajate jaoks parim," rääkis NRK-le suusaliidu murdmaakomitee pealik Torbjörn Skogstad.

Norra koondisel jäävad vahele Davosi (12.-13. detsember) ja Dresdeni (19.-20. detsember) MK-etapid, praeguse seisuga ei plaani alaliit võistlejaid saata ka aasta esimesel kümnel päeval toimuvale Tour de Skile.

Rootsi suusaliidu asedirektor Ola Strömberg rääkis Expressenile, et sama kaaluvad ka Rootsi suusatajad. "Oleme seda arutanud ja sellel teemal rääkinud ka Norra kolleegidega. Teeme otsuse kolmapäeval," sõnas Strömberg.