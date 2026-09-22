Tamm: ründajal on vaja ainult üht õnnestumist

Eesti koondis alustab Rahvuste liigat kahe võõrsilmänguga, kui 26. septembril mängitakse Islandiga ning 29. septembril Bulgaariaga. Uudse ülesehitusega koondiseaken jätkub koduväljakul, kui 3. oktoobril võõrustatakse Lukesmburgi ning 6. oktoobril minnakse taas vastamisi Islandiga.

25-aastase Tamme eelmine hooaeg oli keeruline, sest koduklubi Ljubljana Olimpija juures ei jagunud kuigi palju mänguaega. Aasta alguses siirdus ta laenulepingu alusel Šotimaale Livingstoni, aga ei suutnud ka seal kuigi tihti koosseisu murda. Lisaks kimbutasid teda vigastused.

Selleks hooajaks on ründaja vigastustest aga taastunud ja praegu paistab, et koduklubi uue peatreeneriga võiks ta ka rohkem väljakule pääseda. "Enesetunne on väga hea, vorm nii hea kui jalgpallurina saab olla ilma mängimiseta. Sellest ei piisa, et käid väljas jooksmas ja hoiad vormis, mängupraktika on praegu ainus mängukoht," ütles Tamm ERR-ile.

"Ühelegi mängijale ei meeldi selline periood. Ma olen üritanud võtta seda positiivselt, et see lisab elule mingil määral väärtust. Väärtustan tulevikus positiivseid asju rohkem, see kasvatab mängijana."

Ljubljana ei ole kodust kõrgliigahooaega alustanud kõige teravamalt ning klubi on kümnes mängus kogunud neli võitu ja kuus viiki, aga õnneks pole konkurendid kuigi palju paremini mänginud. "Vaikselt ehitame, sammu haaval üritame saada jalad alla," rääkis Tamm. "Meie kasuks mängib ka see, et me ei ole ainuke klubi. Mariboril ja Celjel on olnud hooaja algus väga rabe, keegi pole saanud jalgu alla. Tabeliseis näitab, et isegi kui me oleme ebastabiilsed, siis vahe liidritega ei ole suur."

Eesti koondis peab tulevates mängudes toime tulema päris mitme vigastusega ründeliinis, mistõttu vaadatakse enam Tamme poole, kes näeb seda positiivse pingena. "Minu ülesanne on anda endast maksimum, aidata koondist nii palju kui vähegi võimalik. Läbi selle saame loodetavasti häid tulemusi," ütles ründaja.

"Enesetunne on mul väga hea, vorm on hea, ainult mängupraktika ongi puudu. Aga ründajal piisab ainult ühest õnnestumisest ja oled tagasi tipus ja enesekindlus laes. Selles mõttes olen väga positiivne ja mul on heameel siin olla," lõpetas Tamm.