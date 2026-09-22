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Rando Soome: Eesti fännid olid Tamperes tähelepanu keskmes!

EM-finaalturniir
Eesti meeste võrkpallikoondis
Eesti meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: CEV/Linnea Laatikainen
EM-finaalturniir

Äsja Tamperes toimunud võrkpalli Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniir kujunes äärmiselt põnevaks ning oma rolli selles mängisid ka Eesti koondise fännid, kes aitasid oma meeskonna kahele võidule. Eesti fänniprogrammi juht Rando Soome ütles ERR-ile, et toetajad olid soomlaste tähelepanu keskmes.

Eesti meeste võrkpallikoondis alustas Tamperes toimunud turniiri kolme järjestikuse kaotusega, aga lõpetas tugevalt, alistades nii Hollandi kui ka võõrustaja Soome. Mängupäevade vahel ja ka nende ajal tõid Eesti koondise toetajad Tamperesse tohutult energiat, mida märkas ka Soome ajakirjandus.

"Eesti fännid olid, julgeksin öelda, ka soomlaste tähelepanu keskpunktis. Iga kord kui oli rongkäik mängule, siis oli kohalik ajakirjandus kohal. Fännid olid üliägedad! Tampere EM-ile andsid Eesti fännid väga mõnusa lisamaitse juurde, muidu oleks ainult soomlaste hurraa olnud," rääkis endine koondislane Rando Soome.

Tampere turniir kujunes neljast alagrupiturniirist kõige populaarsemaks ja selles mängisid suurt rolli ka lahe ületanud eestlased. "Hea tõdeda, et tuhatkond eestlast väga arvestatavalt ja ägedalt elasid omadele kaasa. Saali kuulutaja tuli kaasa, mängis Hollandi mängus "Eestlane olen ja eestlaseks jään". Mehed pärast ütlesid platsil, et see oli murdemoment, külmavärinad ja meeskond hakkas mängima," ütles Soome.

"Mina sain ka seal uute inimestega tuttavaks, seal oli uusi tulijaid ja vanu olijaid. Tekkis ühine pere, koguneti ja isegi kui alguses kaotused tulid, oli meeleolu äärmiselt positiivne. Seal ei olnud alla andmist, usuti ja lõpp näitas, et nii oligi!"

Eesti meeste võrkpallikoondise toetajad Autor/allikas: CEV/Linnea Laatikainen

Samas rääkis Soome, et Tampere oli linnana üpris kallis ja hotellid samuti. "Soome liit müüs ka alguses pileteid paketina ja kallilt, mängides sellele, et kõik on väljamüüdud. Kes hiljem tuli, sai juba odavamalt pileteid," lisas ta.

Korraldajatel on seega midagi sellest õppida? "Tegid kalli raha, müüsid tuhandele eestlasele piletid välja!" naeris Soome.

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur rääkis pärast turniiri ERR-ile, et Eesti ei ole kindlasti välistanud tulevikus ka ise turniiri võõrustamist. Pevkur tõi välja, et järgmise aasta maailmameistrivõistlused, kuhu Eesti koondis koha kindlustanud on, toimub Poolas. Kahe aasta pärast toimuvate Euroopa meistrivõistluste üheks korraldajaks võib saada Läti. "Fännide poolt on hea seis, saame taas Poola minna ja võib-olla Lätti minna. Miks mitte ühel päeval jälle kodus teha," sõnas Pevkur.

Soome oli temaga nõus ning rääkis, et Poolasse minek võiks Eesti fännide jaoks olla märksa taskukohasem. "Kes Poolas käis EM-il (2021. aastal - toim), ütlesid, et kõik oli odavam ja kompaktsem. Aga me ei tea ju veel linna. Kõige lähemal tundus Gdansk, kui loos viskab meid sinna. Samas on ka Saksamaa ja Slovakkia piiri ääres mängud. Poola on ju suur ja lai, tuhatu kilomeetrit siia-sinna mõjutab," rääkis Soome.

Rando Soome Autor/allikas: ERR

Endine koondislane näeb, et tänases meeskonnas on potentsiaali palju. "Kui vaatan, mis toimub edasi seal – Serbia ja Soome mäng Kreekaga – mõtled, et meie mehed oleks võinud samm edasi ka mehetegusid teha. Miks mitte võita see üks mäng ja olla kaheksa seas, siis on ajalugu tehtud. Potentsiaali on küll ja veel, ägedad ajad on tulekul!" ütles Soome.

"Soome näide, kes sai nüüd Itaalia vastaseks. Sa ei saa kedagi vältida, igal juhul tuleb keegi tugev. Oleks proovinud sarved vastamisi panna Sloveeniaga, intrigeerivad võimalused!"

"Kogemust tuleb iga mänguga, seal on noori mehi ja vanakooli – Teppan, Täht, Aganits. Mingi hetk hakkavad nemad teatepulka üle andma. Kogemust noortele juurde ja rollide osas, [Andres] Jefanov on noore mehena tulekul. Sidemängija osas võiks kaardipakki saada laiemaks, aga see on ka puhtalt pühapäevafänni arvamus!" lisas ta.

Ühtlasi loodab Soome, et suurepärased emotsioonid EM-ilt jäävad püsima ning viivad noormehi võrkpallitrenni. "Ma nüüd väga loodan, et noori poisse tuleb võrkpalli juurde. Tüdrukuid on meeletult palju ja poisse otsid tikutulega, siis äkki nüüd tahetakse saada uuteks Teppaniteks ja Tähtedeks. Tuleb uus tulemine ka trenni, furoori tõstab see kindlasti võrkpalli ümber," arvas Soome.

Võrkpalli EM-il tehti teisipäeval algust veerandfinaalidega, mis toimuvad Sofias ja Torinos. Poolfinaalid ja kohamängud peetakse Milanos.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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