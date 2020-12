Ka Soome suusatajad kaaluvad MK-sarjast eemalejäämist

Norra suusaliit teatas teisipäeval, et nende murdmaasuusatajad sel aastal MK-sarjas enam starti ei tule. Seejärel ütlesid rootslased, et kaaluvad sama ja nüüd on sarnase avaldusega esinenud ka soomlased.

"Norralaste otsus ei tulnud meile üllatusena, oleme nendega eile ja täna suhelnud," ütles Soome koondise peatreener Teemu Pasanen YLE-le. "Oleme sel teemal vestelnud ka rootslastega ning veel teiste riikidega, kes Rukal võistlesid."

"Ilmselt mõtlevad kõik sarnaseid mõtteid. Meie veel vaagime, lõplikku otsust pole me teinud," lisas Pasanen. "Kohtume veel terviseameti esindajatega, aga olukord ei paista hea. Peame mõtlema tervisele, aga ka veebruaris peetavale MM-ile. Kõik teevad otsuseid MM-ist lähtudes, et see ikka toimuks. "

Esmaspäeval teatas MK-sarja üldliider Johannes Hösflot Kläbo, et tema enam sel aastal starti ei tule, kuna muretseb koroonaviiruse leviku pärast. Seejärel otsustas detsembrikuistest võistlustest loobuda ka Emil Iversen ning teisipäeval otsustas Norra suusaliit, et kogu koondis jääb Davosi (12.-13. detsember) ja Dresdeni (19.-20. detsember) etappidest eemale. Küsimärgi all on ka 1. jaanuaril algaval Tour de Skil osalemine.

"See on keeruline otsus, aga pärast sisemisi põhjalikke vestlusi usume, et see on meie suusatajate jaoks parim," rääkis NRK-le suusaliidu murdmaakomitee pealik Torbjörn Skogstad.

Rootsi suusaliidu asedirektor Ola Strömberg rääkis Expressenile, et sama kaaluvad ka Rootsi suusatajad. "Oleme seda arutanud ja sellel teemal rääkinud ka Norra kolleegidega. Teeme otsuse kolmapäeval," sõnas Strömberg.

Eesti murdmaasuusakoondise peatreener Jaanus Teppan nentis, et norralaste loobumine detsembrikuistest etappidest paneb MK-sarjale põntsu, kuid jäi üldiselt teema suhtes äraootavale seisukohale.

"Ootame natuke ja vaatame, kuidas FIS vastab ja millise lahenduse leiab," sõnas ta telefonitsi Õhtulehele. "Norralased mõnikord ka provotseerivad natuke."