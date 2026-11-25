Soome suusaliit teatas, et sel nädalal toimuval murdmaasuusatamise MK-hooaja avavõistlusel saavad neutraalsete sportlastena võistelda ka Saveli Korosteljov, Natalja Terentjeva ning Darja Neprijeva.

Novembri keskel otsustas Soome valitsus karmistada Venemaa sportlastele kehtivaid viisapiiranguid ning alates 16. novembrist väljastatakse viisasid vaid sellisteks tööreisideks, mis on Soome jaoks hädavajalikud. Sisenemispiirangud kehtivad ka sportlastele, kellel on niinimetatud neutraalne staatus.

Murdmaasuusatamise MK-hooaeg algab sel nädalal Ruka etapiga, kahe nädala eest toimusid Olosel esimese lume võistlused, kus said neutraalsete sportlastena osaleda ka üksikud venelased, teiste seas meeste võistluse võitnud Saveli Korosteljov.

Teisipäeval teatas Soome suusaliit, et need sportlased on nüüd saanud ka rohelise tule Ruka MK-etapil võistlemiseks. "Soome suusaliidu positsioon on jäänud samaks: Venemaa agressioonisõda Ukrainas ei ole vastuvõetav ning Venemaa ega Valgevene sportlaste naasmiseks rahvusvahelisse sporti ei ole veel õige aeg," kirjutas suusaliit pressiteates.

"Meie seisukoht on algusest peale olnud kindel ning oleme taustal olnud pidevas diskussioonis nii rahvusvahelise suusaliidu kui teiste põhjariikidega. On positiivne, et Soome valitsus on otsustanud Venemaa sportlaste Soome sisenemist piirata," lisas alaliidu esimees Sirpa Korkatti.

Hooaja esimesel MK-etapil saavad Venemaa sportlastest osaleda kahekordne juunioride maailmameister ning olümpiamängude neljas mees Saveli Korosteljov, Pekingi teatesõidu olümpiavõitja ja 15 km suusavahetusega sõidu hõbe Natalja Terentjeva ning nelja aasta tagune juunioride maailmameister Darja Neprijeva.

"On selge, et Venemaal kahjuks sporti ja poliitikat lahus ei hoita," rääkis Eesti koondislane Christopher Kalev pärast Olose võistlust suusaliidu pressiteate vahendusel. "Suusatamine on Venemaal suur spordiala. Sealne riigiaparaat kasutab oma suusakangelasi propaganda tööriistana. Praegu maailmas toimuvat arvestades ei saa minul eestlasena olla muud seisukohta, kui vastuseis kõigele, mis võiks töötada pehme jõuna Vene riikliku moraali ja patriotismi kasvatamisel."

Reedel toimuvad Rukal 10 km sõidud, laupäeval klassikatehnikas sprindid ning pühapäeval 20 km vabatehnikas ühisstardist sõit.