Eesti Rahvusringhäälingu kanalites algab sel neljapäeval laskesuusatamise hooaeg. Kümnel nädalalõpul toovad ETV ja ETV2 vaatajateni otseülekanded kõigilt kümnelt maailmakarikasarja etapilt. Kõrghetk on veebruaris Otepääl toimuvad maailmameistrivõistlused, kus jagatakse maailma parimatele kokku 12 medalikomplekti.

Rahvusringhäälingu kanalite jaoks juba 11. laskesuusatamise täispikk telehooaeg algab 26. novembril ülekannetega Kontiolahtist, kus maailmakarikasarja avab meeste 20 km individuaaldistants. Kontiolahtist jõuab vaatajateni kuus otseülekannet, neljapäeval ja reedel vahendab võistluseid ETV2, laupäeval ja pühapäeval ETV.

Detsembris liigub MK-sari Austriasse Hochfilzenisse ning kolmas etapp toimub Prantsusmaal Le Grand-Bornand'is. Esmakordselt jätkub MK-sarja võistlusprogramm kohe aastavahetuse järel, kui uue aasta algul võõrustab 2. ja 3. jaanuaril laskesuusatamise maailma paremikku Pokljuka. Traditsiooniliselt toimub hooaja viimane etapp märtsis Oslos Holmenkollenis ja seal selguvad ka MK-sarja parimad.

ERR-i sporditoimetuse juhi Rivo Saarna sõnul saabuvad laskesuusatamise hooaja kõrghetked Eesti ja eestlaste jaoks vahemikus 10. kuni 21. veebruar, mil Otepää võõrustab laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. "See on Eesti spordiajaloo suurim rahvusvaheline talispordisündmus. Koostöös võistluste korraldajatega on Eesti Rahvusringhäälingul täita siin erakordselt vastutusrikas roll MM-i rahvusvahelise telesignaali tootja ehk Host Broadcaster'ina," nendib Saarna.

ERR-i toodetud maailmameistrivõistluste telepilt jõuab Otepäält Euroopa suurimate telekanalite vahendusel poolesaja miljoni televaatajani üle maailma. "Mõistagi vahendab ERR otseülekandes kõiki võistlusi ja medalitseremooniaid, koos kommentaaride ja muljetega kohapealt. Samuti toome vaatajateni maailmameistrivõistluste avatseremoonia Otepää keskväljakult 9. veebruaril," kinnitas ERR-i spordijuht.

Algaval hooajal kommenteerivad rahvusringhäälingu laskesuusatamise otseülekandeid Alvar Tiisler, Ivar Lepik, Tarmo Tiisler, Margus Ader ja Karel Kulbin. Otepää MM-il lisanduvad stuudiojuhtide ja ekspertidena Martin Remmelg, Johannes Vedru ja Mirko Ojakivi.

Laskesuusatamise ülekanded on otse- ja järelvaadatavad ka ERR-i spordiportaalis ning voogedastusplatvormil Jupiter. ERR-i spordiülekannete kava leiab SIIT.