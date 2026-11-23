Pärast eestlaste jaoks edukalt möödunud kvalifikatsiooni lendas Aigro põhivõistluse avavoorus 124 meetri kaugusele ja teenis 124 punkti. Teises voorus hüppas Aigro 133,5 meetrit ja kogus 133,3 punkti. 257,3 punktiga sai ta kokkuvõttes 23. koha. Vagul hüppas avavoorus 119 meetrit ja teenis 103,3 punkti. See andis talle jagatud 47. koha ning teise vooru ta ei pääsenud.

"Laupäeval sain hüpetega enesekindluse. Täna oli palju vabam minna starti ja hüpped tunduvalt paremad kui eile," sõnas Aigro pärast võistlust. " Natuke tujust ära ajab see, kui olud ei ole kuigi soosivad, aga mis teha. Tore on vähemalt see, et hooaeg sai punktikohal alustatud ja enesekindlus on hüppemäel olemas, mis on põhieesmärk siin hooaja alguses."

"Tänase päevaga pole päris rahul, aga pole ka ülipettunud," võttis võistluspäeva kokku Vagul. "Jah, võistlushüpe ebaõnnestus, aga sellegipoolest kvalifikatisoonis olin ma neljateistkümnes - tegin väga hea hüppe ja sain jällegi kinnitust sellele, et mu tase on hea ja ma suudan kõrgete positsioonide eest kakelda. Võistlusel lihtsalt ei tulnud asjad päris nii välja nagu oleksin soovinud, aga selle jaoks võisteldaksegi, et saada kogemust ja oma vigadest õppida."

MK-sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Soomes Rukal.