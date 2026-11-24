Tunamullu 18 aasta vanuselt läbi aegade noorimaks maailmameistriks tulnud Gukesh ja tänavu kevadel pretendentide turniiri võitnud Sindarov mängivad kuni 14 partiid klassikalist malet. Mehed on varem omavahel klassikalist malet mänginud kolm korda: Sindarov võitis kaks matši ja üks lõppes viigiga.

Teisipäeval mängis esimeses partiis valgete malenditega Sindarov. Nad tegid kahe peale kokku 38 käiku, kuid võitjat ei selgunud.

"Oli väga kõrgetasemeline partii. Kogu mängu vältel tundus seis võrdne. Nagu ikka, tuli lahendada mõningaid väiksemaid probleeme, aga kokkuvõttes mängisime mõlemad väga hästi," sõnas Gukesh, kes oli mängu vältel kerge ajasurve all. "Vastase avang tekitas natukene probleeme, mistõttu kulutasin sellele oodatust rohkem aega. Samas ma ei tundnud kordagi, et oleksin seetõttu tõsises hädas olnud," märkis ta.

Sindarov tunnistas, et soovis Gukeshi ajasurvet enda kasuks ära kasutada. "Üritan alati võita, kui selleks avaneb võimalus. Ei ole vahet, millise partiiga on tegu. Esimeses partiis üritan eelkõige vastast tundma õppida ja mängida kindla peale. Loomulikult tahtsin vastast surve all hoida. Suures pildis oli seis üsna võrdne. Ta tegutses kaitses väga hästi," sõnas väljakutsuja.

Tiitlimatš kestab 12. detsembrini. Maailmameistriks kroonitakse esimene mängija, kes jõuab 7,5 punktini. Vajadusel järgnevad partiidele viigilahutajad: kiir- ja välkpartiid.