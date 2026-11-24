Sel hooajal erilises hoos olevad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko kindlustasid esimeste Eesti iluuisutajatena koha ISU Grand Prix-sarja finaalis, mis toimub 10.- 12. detsembrini Hiinas. Kuna mõlemad sportlased soovisid väga võidelda ka Eesti meistrikulla eest, siis otsustas Eesti Uisuliidu juhatus tulla tippudele vastu ja lükata koduse jõuproovi algust kolm päeva edasi ning parimad selgitatakse 15.- 16. detsembril.

Alaliidu esialgse võistluskalendri kohaselt plaaniti 101. Eesti iluuisutamise meistrivõistlused viia läbi 12.- 13. detsembril Tallinnas. Muudatuse kohaselt toimuvad Eesti meistrivõistlused ikka Tallinnas Tondiraba jäähallis, kuid lühikavad uisutakse 15. detsembril ja vabakavad 16. detsembril. Nädalavahetuselt nihkus kodune jõuproov teisipäeva ja kolmapäeva peale.

Et ISU GP-sarja finaaletapil startivad Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko saaks konkureerida Eesti meistrivõistlustel, pidi alaliit uut aega otsides arvestama teiste võistlejate, kohtunike ja hindamissüsteemi kättesaadavust ning jääaja olemasolu hallis.

Mullu võitis naiste üksiksõidus Eesti meistrivõistlustel kuldmedali Niina Petrõkina, hõbemedali sai Nataly Langerbaur ja pronksmedali Kristina Lisovskaja. Tiitlikaitsja Petrõkina on kaks korda järjest ja üldse neli korda tulnud Eesti meistriks.

Meeste üksiksõidus tuli eelmisel aastal Eesti meistriks Aleksandr Selevko, hõbeda sai Mihhail Selevko ja pronksi Arlet Levandi. Vennad Selevkod on 2019. aastast alates jaganud koduseid tiitleid ja mõlemad on võitnud Eesti meistrivõistlused neli korda.

Euroopa meistrivõistluste ja maailmameistrivõistluste koondise moodustamisel omavad suurimat kaalu ISU GP-etappidel ja ISU Challenger taseme võistlustel saavutatud punktisummad, kuid võrdsete tulemuste puhul on oma roll ka Eesti meistrivõistlustel.

Järgmise aasta alguses, 27. -30. jaanuarini Šveitsis Lausanne'is toimuvale EM-ile saab Eesti saata kolm meesüksiksõitjat ja kaks naisüksiksõitjat. Iluuisutamise MM on kavas 17.- 21. märtsil Soomes Tamperes ja Eestil on nii naiste- kui meesteüksiksõidus kaks kohta.