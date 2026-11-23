Tokyos toimub nädalavahetusel iluuisutamise viimane GP-etapp, mis paneb paika kõik sportlased, kellega Niina Petrõkina ja Mihhail Selevko hakkavad sarja finaalis konkureerima. Hetkel on pääsme kindlustanud kaks mees- ja neli naisüksiksõitjat kuuest.

Kahekordne Euroopa meister Niina Petrõkina on sel hooajal võitnud kolm võistlust ja saanud kaks teist kohta. Ajaloolise pääsu Grand Prix' finaali, kindlustas ta Helsingi etapil saadud teise kohaga, mille eel oli valusalt kukkunud käele.

"Niinal on kogu aeg niimoodi, et kui hullemini läheb, siis paremini tuleb välja. Ma ei tea, kuidas niimoodi. Ta on võitleja. Ta tahab, ta teeb seda enda jaoks. Tal on omad eesmärgid ja ta teab, mida ta teeb!" ütles treener Svetlana Varnavaskaja.

Kahe kava rekordi on Petrõkina viinud 221 punkti peale ja on selle skooriga hooaja jooksvas maailma edetabelis viies. "Mulle meeldib, et ta ikkagi üritab iga kord sõita hästi emotsionaalselt, et ta ei hoia nii palju tagasi. Praegu enamasti ta võistlustel juba sõidab peaaegu samamoodi nagu trennides. See on juba suur saavutus, et ta ei hoia võistlustel ennast tagasi," ütles balletiõpetaja ja koreograaf Alina Boyko.

Sellest hooajast Petrõkina tiimiga koos harjutav Mihhail Selevko on võitnud kolm võistlust ja saanud kaks kolmandat kohta. Kahe kava rekordi on ta tõstnud 260 punktini ja on selle tulemusega hooaja jooksvas maailma edetabelis kolmeteistkümnes.

"Ta teeb väga palju tööd tegelikult ja ta näeb kõrvalt, et Niina töötab nii palju ja see annabki vilja. Ma arvan, et see motiveerib ka nii kenasti, et tööd teha. Eks tal on raske veel, sest kõike on nii palju ja kõik on teist moodi, aga ta on tubli, et kuulab ja üritab teha kõike, mida ta hetkel saab," rääkis Boyko.

Helsingi etapivõiduga kindlustas Mihhail Selevko samuti koha GP-finaalis. Nii naiste- kui meeste üksiksõidus pääseb finaali vaid kuus iluuisutajat ja kaks neist on treener Svetlana Varnavskaja õpilased. "Tunne on väga uhke ja ma olen väga õnnelik, et minu õpilased näitasid selliseid tulemusi," sõnas juhendaja.

Kui Helsingis sai üksiksõidus etapivõitja preemiaks 21 000 USA dollarit, siis 10.-12. detsembrini Hiinas toimuva finaali parim teenib 35 000 dollarit.