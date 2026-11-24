Freestyle-suusatajate jaoks algab MK-hooaeg sel nädalavahetusel, kui Austrias Innsbruckis on kavas Big Air. Eelmisel hooajal MK-talve üldvõitjaks kroonitud Henry Sildaru jätab selle jõuproovi vahele, kuna käimasoleval nädalal sõideti Jaapanisse treeninglaagrisse, kirjutas Delfi Sport.

Sildaru plaanib oma hooaega alustada 10.-12. detsembrini USA-s toimuval etapil.

Eelmisel hooajal keskendus Henry Sildaru MK-sarjas eelkõige pargisõidule, kus ta tegi neli starti, millest kolmel oli ta poodiumil. Rennisõidus osales ta samal ajal näiteks ainult kahel võistlusel, kuna keskendus rohkem treenimisele. "Kuna algav hooaeg tuleb tihe, siis tuleb leida aega ka trennideks. Otsustasime kohe praegu selle aja ka võtta," ütles treener Tõnis Sildaru.

Eeloleva talve põhifookus on Henry Sildarul 6.-21. märtsini Austrias Montafonis peetavatel maailmameistrivõistlustel. Rennisõidu finaal on kavas 9. märtsil, Big Airi finaal 13. märtsil ning pargisõidu finaal 20. märtsil.

Sildaru tuli eelmisel hooajal MK-sarja üldvõitjaks. Esikolmikusse jõudis ta kaheksa korda, kahel etapil teenis ta ka võidu.