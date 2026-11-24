Real jäi kodusel Santiago Bernabeu staadionil avapoolajal Ivan Perisici eduka penalti järel kaotusseisu, aga pani teisel poolajal PSV turmtule alla. Federico Valverde viigistas seisu 50. minutil, kümme minutit hiljem lõi juhtvärava Jude Bellingham ja 64. minutil sai jala valgeks Kylian Mbappe, kes skooris ühtlasi 84. minutil Reali neljanda värava. Lõppseisu 5:1 vormistas 87. minutil Vinicius Junior.

Kõik viis senist mängu võitnud Real tõusis tabelis vähemalt ööpäevaks ainuliidriks. Kui tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain alistab kolmapäeva hilisõhtul kodumurul AS Roma, siis läheb esikoht tänu paremale väravate vahele tagasi PSG-le.

Cesc Fabregasi juhendatav Como sai Luis Milla väravast 1:0 jagu Ateena AEK-st ning kerkis Reali ja PSG seljataha kolmandale kohale. Fabregasi ammune koduklubi Arsenal tegi kodus 1:1 viigi Dortmundi Borussiaga. Viktor Gyökeres viis Arsenali juba 10. minutil juhtima, kuid 55. minutil võrdsustas seisu Maximilian Beieri tabamus.

Manchester City pidi kaotusseisust kaks korda välja ronima, et võtta kodus Napolilt viigipunkt. Rasmus Höjlundi avaväravale vastas Man City poolelt Ayyoub Bouaddi, misjärel viis Noa Lang Napoli uuesti juhtima. Rayan Cherki kindlustas Man Cityle viigipunkti 86. minutil löödud tabamusega.

Arsenal ja Man City hoiavad tabelis hetkel viiendat ja kuuendat kohta, nende ja esikolmiku vahele mahub Real Betis, kes sai võõrsil 2:0 võidu Bratislava Slovani üle.

Ülejäänud tulemused:

Bodö/Glimt - LASK 1:0

Galatasaray - Aston Villa 1:0

Feyenoord - Porto 0:1

RB Leipzig - Lens 3:1