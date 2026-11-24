Kui FC Flora ligi kuu aega tagasi Lillekülas Chelseat võõrustas, otsustasid treenerid juba enne kohtumist lähtuda eelkõige ikka enese, mitte vastase mänguplaanist. See tõi ka edu, seetõttu on seekordne suunitlus sarnane, ent vastast on siiski tundma õpitud.

"Kui aus olla, ega me oleme vastast kaenud ka juba, me enam-vähem teame, mis mängu nad soovivad mängida. Eks nüüd olegi see, kes seda mängu hakkab dikteerima – kas see on rohkem meie mäng või nende oma," ütles Flora U-19 meeskonna peatreener Ats Sillaste ERR-ile.

Kui Flora alistas kahe mängu kokkuvõttes eelmises ringis Chelsea eakaaslased 5:4, siis Iiri klubi St. Patricks sai 2:1 jagu leedulaste Žalgirisest. "Nad tahtsid iga hinna eest palli vallata lühikeste söötudega. Mängisid kiiret jalgpalli, agressiivset, paljude mängijatega tulid rünnakule. Jah, tänapäevast jalgpalli," analüüsis Sillaste vastast.

Flora loodab ka koduseinte toele – kohtumist Chelseaga tuli vaatama ligi 3000 silmapaari. "Chelsea vastu oli üliäge mängijatel sellise rahvamassi ees mängida. Võib-olla siis see, et kaalul on lihtsalt edasipääs, et selles osas on isegi tähtsam mäng. Loodetavasti, nii palju kui sinna Sportland Arenale homme mahub pealtvaatajaid, nii palju ka tuleb," lausus Sillaste.

Kohtumine peetakse kolmapäeva õhtul algusega kell 18.30 Sportland Arenal.