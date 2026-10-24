Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta

Sarnaselt teistele Venemaa suusatajatele on Terentjeva olnud alates Venemaa sõjategevuse algusest Ukrainas rahvusvahelistelt võistlustest eemal ehk tema viimased stardid jäävad hooaega 2021/2022.

See kulges tal väga edukalt, sest ta võitis Pekingi olümpialt täiskomplekti medaleid: kulla naiste teatesõidus, hõbeda suusavahetusega sõidus ja pronksi paarissprindis. Samuti krooniti ta tol hooajal nii Tour de Ski kui ka MK-sarja üldvõitjaks.

Juba varem sai rahvusvahelistel võistlustel kaasa lüüa tema noorem õde Darja Neprjajeva.

Rahvusvaheline suusaliit on andnud praeguseks neutraalse sportlase staatuse 181 sportlasele, sealhulgas 37 murdmaasuusatajale.