Suusatamise MK-sarja üldvõitja sai loa areenile naasta
Rahvusvaheline suusaliit (FIS) andis neutraalse sportlase staatuse Venemaa murdmaasuusatajale Natalja Terentjevale ehk endise nimega Natalja Neprjajevale.
Sarnaselt teistele Venemaa suusatajatele on Terentjeva olnud alates Venemaa sõjategevuse algusest Ukrainas rahvusvahelistelt võistlustest eemal ehk tema viimased stardid jäävad hooaega 2021/2022.
See kulges tal väga edukalt, sest ta võitis Pekingi olümpialt täiskomplekti medaleid: kulla naiste teatesõidus, hõbeda suusavahetusega sõidus ja pronksi paarissprindis. Samuti krooniti ta tol hooajal nii Tour de Ski kui ka MK-sarja üldvõitjaks.
Juba varem sai rahvusvahelistel võistlustel kaasa lüüa tema noorem õde Darja Neprjajeva.
Rahvusvaheline suusaliit on andnud praeguseks neutraalse sportlase staatuse 181 sportlasele, sealhulgas 37 murdmaasuusatajale.
Toimetaja: Siim Boikov