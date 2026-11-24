Eesti naiste korvpallikoondislane Sofia Kosareva tegi eelmisel nädalal Hispaanias koduklubi eest tänavuse hooaja parima esituse. Itaalias oli taas suures rollis Marie Anette Sepp ning Balti liigas säras Laura Liisa Grünmann.

Belgia kõrgliigas said Anna Gret Asi ja tema koduklubi Castors Braine (6-0) lõppenud nädalal ülisuure võidu, kui kodusaalis alistati 93:29 Spirou (1-4) naiskond. Eestlanna teenis mänguaega 10,5 minutit ning kogus 10 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/2, vabavisked 1/1), ühe lauapalli ning ühe resultatiivse söödu. Järgmises voorus sõidab tabeliliidrina jätkav Castors Braine (6-0) külla samuti tabeli ülemises otsas paiknevale Phantoms Boomi (5-1) naiskonnale, vahendab Basket.ee.

Kadri-Ann Lass ja Ostrava SBŠ (4-3) pidid Tšehhi kõrgliigas võõrsil tunnistama seni kaotuseta jätkava Brno Zabiny (7-0) paremust tulemusega 88:44. Eestlanna teenis mänguaega 26 minutit ning sai selle ajaga kirja oma tiimis paremuselt teisena 8 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/3, vabavisked 1/2), 4 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 3 pallikaotust ja 2 isiklikku viga. Liigatabelis endiselt neljandal real paiknev Ostrava SBŠ (4-3) võõrustab järgmises voorus kodusaalis täpselt nende ees asuvat Brandys'e (5-3) naiskonda.

Laura Liisa Grünmann ja tema koduklubi Riia TTT (4-2) jätkasid naiste Balti liigas võidukalt, kui kodusaalis alistati tulemusega 85:39 Kaunase Aistes-LSMU (3-5). Eestlanna kogus 19 mänguminutiga oma tiimi paremuselt teisena 11 punkti (kahesed 2/8, kolmesed 1/2, vabavisked 4/4), 6 lauapalli, ühe pallikaotuse ja ühe isikliku vea. Järgmises vastasseisus võõrustab Riia TTT (4-2) kodusaalis Liepaja/LSSS (4-4) naiskonda.

Emma Mia Küttise kodunaiskond Klaipeda LCC pidas võõrsil kohtumise karikavõistluste raames ning võitis selle, kui tulemusega 81:72 alistati Rokiškis 1499. Eestlanna jäi algviisiklasena 9,5 minutit mängides punktideta (kahesed 0/2, kolmesed 0/1), kuid kogus 3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja 4 pallikaotust. Järgmisena võõrustab Klaipeda LCC (2-4) Alytuse (2-6) naiskonda.

Maaja Bratka koduklubi Manchester Basketball (7-0) jätkas Suurbritannia kõrgliigas väga võimsalt, kui kodusaalis mängiti tabeli viimane Nottingham Wildcats (0-7) üle koguni 106:39. Manchesteri kapteniks oleva eestlanna arvele kanti algviisiklasena 18,5 minutit, 15 punkti (kahesed 6/11, kolmesed 1/3), 4 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks pallikaotus, üks viskeblokeering ja 2 isiklikku viga. Manchester Basketball (7-0) on endiselt üks kahest kaotuseta jätkavast naiskonnast ning järgmisena sõidetaksegi detsembri esimese nädala lõpus külla teisele kaotuseta naiskonnale Caledonia Gladiators (6-0).

Johanna Eliise Teder ja Badalona Joventut (6-1) jätkasid Hispaania tugevuselt teises liigas võidukalt, kui koduplatsil mängiti numbritega 73:53 üle NBF Castello (1-6) naiskond. Ka koondisemängudest eemale jäänud eestlanna kohtumises kaasa ei löönud. Liigatabelis 2.-3. kohta jagav Badalona Joventut (6-1) sõidab järgmisena külla ISB (2-4) naiskonnale.

Johanna Eliise Teder (nr 21). Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Sofia Kosareva ja Zamora (4-3) pidid vastu võtma aga kaotuse, kui võõrsil jäädi 54:65 alla tabelis nende selja taga paiknevale Gran Canaria (3-4) naiskonnale. Eesti koondise tagamängija kogus pingilt sekkudes 35,5 minutiga üleplatsinaisena 22 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 6/18, vabavisked 0/2), 4 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 4 vaheltlõiget, 3 pallikaotust ja ühe isikliku vea. Liigatabelis 5.-8. kohta jagav Zamora (4-3) võõrustab järgmises voorus tabeli tagumises otsas paiknevat Adareva (2-5) naiskonda.

Marie Anette Sepp ja Vicenza (2-4) pidid Itaalia tugevuselt teisel liigatasemel koduväljakul tunnistama lähirivaali Trieste (2-4) nappi 81:79 paremust. Eestlanna alustas algviisikus ning kogus 38 minutiga ühena oma tiimi resultatiivsematest 18 punkti (kahesed 5/8, kolmesed 1/3, vabavisked 5/9), 3 lauapalli, 7 resultatiivset söötu, 3 vaheltlõiget, 6 pallikaotust ning 3 isiklikku viga. Tema vastu tehti koguni 9 viga. Järgmises voorus sõidab tabelis 8.-9. kohta jagav Vicenza (2-4) külla neist tagapool asuvale San Salvatore (1-5) naiskonnale.

Suvel ülikoolitiimi vahetanud Anete Elisabeth Adler ja Colorado Buffaloes (5-0) jätkasid NCAA esimeses divisjonis hooaega võidukalt, kui numbritega 75:58 alistati New Mexico (1-4). Eestlanna kogus 15 minutiga 10 punkti (kahesed 4/8, vabavisked 2/2), 5 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe viskeblokeeringu, 3 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

Suvel samuti ülikooli vahetanud Keandra Koorits ja Pepperdine Waves (3-3) jätkasid põhihooaega sama mustriga, millega seni on liigutud ning taas võideti üks ja kaotati samuti üks mäng. Esmalt mängiti tulemusega 74:63 üle Nevada (1-5). Algviisiklasena 23 mänguminutit teeninud eestlanna kogus tänavuse hooaja kõrgeimad 10 punkti (kahesed 2/4, kolmesed 2/2), 4 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja 4 isiklikku viga. Teises kohtumises kaotati numbritega 63:73 Rice'ile (6-0). Ka siin tuli Koorits platsile algviisikus ning sai kirja 9 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 1/4, vabavisked 2/2), 2 resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja 3 isiklikku viga.

Teist hooaega oma praegust ülikooli esindav Kätlin Kangur ja Idaho Vandals (4-1) jätkasid põhihooaega kahe võiduga. Esmalt mängiti suurelt 109:40 üle Walla Walla naiskond. Eestlanna pääses platsile algviisikus ning kogus selle ajaga 10 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/2, vabavisked 1/2), 4 lauapalli, 9 resultatiivset söötu, 7 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga. Teises kohtumises võideti numbritega 67:47 Nevadat (1-5). Algviisikus platsile tulnud Kangur punktiarvet ei avanud (kahesed 0/1), kuid kogus 2 lauapalli, ühe korvisöödu, 3 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

Tänavuseks hooajaks tagasi NCAA I divisjoni kolinud Sille-Liis Mölder ja tema uus kodunaiskond Texas A&M-Corpus Christi Islanders (2-3) teenisid lõppenud nädalal juurde nii kaotuse kui võidu. Esmalt jäädi tulemusega 57:70 alla Houstonile (6-0). Algviisiklasest eestlanna kogus 16 minutiga 2 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 0/1), 3 lauapalli, ühe vaheltlõike, ühe pallikaotuse ja 2 isiklikku viga. Teises kohtumises alistati numbritega 68:44 West Florida (3-4). Taas algviisikus platsile pääsenud Mölder sai kirja tänavuse hooaja kõrgemad 34 minutit, 12 punkti (kahesed 5/13, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), 6 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 3 vaheltlõiget, ühe viskeblokeeringu ja 3 isiklikku viga.

Lisandra Vetesina Autor/allikas: FIBA

Suvel ookeani taha siirdunud Lisandra Vetesina ja tema ülikoolinaiskond South Florida Bulls (5-2) jätkasid hooaega võidu ja kaotusega, kui esmalt mängiti 72:61 üle Binghamton (4-3) ja seejärel kaotati 53:55 Texas Techile (6-1). Eestlanna pääses platsile vaid Binghamtoni vastu, kui 2 minutiga ta punktiarvet ei avanud (kolmesed 0/2) ning tegi ühe isikliku vea.

Marta Eleri Jaama ülikoolitiim Columbia Lions (3-3) jätkas hooaega kaotusega, kui tulemusega 47:71 jäädi alla üleriigilises pingereas viiendal kohal paiknevale Duke'ile (6-0). Eestlanna platsil ei käinud.

Mia Liis Lindal ja Goldey-Beacom College jätkasid hooaega NCAA teises divisjonis kahe kaotusega. Esmalt jäädi tulemusega 66:83 alla Saint Thomas Aquinase naiskonnale. Eestlanna 3 mänguminutiga punktiarvet ei avanud (kolmesed 0/1), aga tegi ühe pallikaotuse. Teises kohtumises kaotati numbritega 51:83 Mercy'le. Lindal sai kirja 11 minutit, ühe punkti (kahesed 0/2, kolmesed 0/1, vabavisked 1/2), ühe lauapalli ja 2 pallikaotust.