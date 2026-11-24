Anaheim Ducksi mängumees Cutter Gauthier viskas jäähokiliigas NHL öösel vastu teisipäeva oma 18. värava novembrikuu jooksul ning jõudis ajaloolisest rekordist vaid kahe tabamuse kaugusele.

Anaheim kohtus võõrsil Seattle Krakeniga ning jäi kolmanda perioodi alguses kaotusseisu, aga suurepärases hoos Gauthier viigistas vaid poolteist minutit hiljem seisu. Kraken läks seejärel taas juhtima ning Ducksil oli küll sellele vastus olemas, kuid soomlase Kaapo Kakko 58. minuti tabamusele enam mitte ja Seattle vormistas 3:2 (0:0, 0:0, 3:2) võidu.

22-aastane Gauthier on visanud novembrikuu jooksul lausa 18 väravat ning on jõudnud NHL-i kalendrikuu rekordist kahe värava kaugusele. Joe Malone sai 1921. aastal veebruaris kirja 20 tabamust, soomlane Teemu Selanne jõudis 1993. aasta märtsis Malone'iga samale pulgale.

Ducks sai Gauthieri vägevale hoole vaatamata neljanda järjestikuse kaotuse, läänekonverentsis jätkatakse 23 punktiga 12. kohal. Kraken on kogunud samuti 23 punkti.

Tulemused

New Jersey - Columbus 3:2

Winnipeg - Utah 4:2

Ottawa - Calgary 2:1

New York - Toronto 2:4

Montreal - LA Kings 1:2

San Jose - Minnesota 2:5