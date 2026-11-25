Avapäeval võeti Meydani rattaringil mõõtu 18-kilomeetrises eraldistardis, vahendab EJL.ee. Lepik oli oma võistlusklassis kiireim, Nõmme pälvis teise koha. Nõmme hinnangul oli tegemist tema tänavuse parima eraldistardiga, ehkki sõidu muutsid keerulisemaks tugev tuul ja kuumad ilmastikutingimused.

"Kuna rada oli suhteliselt sile, sai tempot päris hästi hoida," ütles Nõmme. "Veidi segas sõitu tavapärasest tugevam tuul, millest umbes kolm kilomeetrit tuli läbida korralikus vastutuules. Ise alustasin seekord veidi ettevaatlikumalt, sest tegemist on ikkagi nii-öelda kõrbesõiduga ja ülekuumenemise oht on täiesti reaalne."

Teisel võistluspäeval peeti samal üheksakilomeetrisel ringil grupisõidud, kus Lepikul tuli läbida 45 ja Nõmmel 54 kilomeetrit. Lepik võidutses taas oma võistlusklassis, Nõmme teenis pingelises finišiheitluses teise hõbemedali. Seejuures mahtusid tema võistlusklassis teise kuni neljanda koha pälvinud ratturid poole sekundi sisse.

"Jäin mõlema võistluspäevaga väga rahule, sest maksimumpunktid said võetud. Teisel päeval startisid kõik käsirattaklassid koos ja jõudsime kuuekesi koos finišisirgele. Tulin lõpus veidi liiga vara tuulest välja ning lõpetasin üldarvestuses neljandana, kuid oma klassis teenisin ikkagi esikoha," rääkis Lepik Eesti Paralümpiakomiteele.

Nõmme grupisõidule lisas põnevust asjaolu, et reeglite erineva tõlgendamise tõttu peeti juba eelviimase ringi lõpus maha nii-öelda proovifiniš, kus eestlasel jäi teisest kohast puudu vaid 0,016 sekundit. Õiges finišis suutis Nõmme aga konkurenti 0,19 sekundiga edestada.

"Ilm oli meeldivalt kuum ning võistlus ja korraldus väga heal tasemel, nii et minek tasus igati ära ja tõime koos Jannoga paralümpiareitingusse peaaegu maksimumpunktid," sõnas Nõmme Eesti Paralümpiakomiteele.

Dubai võistlus oli Eesti pararatturitele oluline samm 2028. aasta Los Angelese paralümpiamängudele pääsemise suunas.