Rootsis peetud katsevõistlustel sai paika Eesti koondis algavaks MK-hooajaks, üheks valituks osutus ka 30-aastane Susan Külm. Lühikesel individuaaldistantsil ta uue reegli rikkumise tõttu diskvalifitseeriti, kuid sprindis tuli kahe eksimuse juures 14. koht.

"Ega praegu otseselt väga palju midagi teada ei saanud," kommenteeris Külm ERR-ile. "Jõuan distantsi läbida, märkidele saan pihta. Siia peale on vaja nüüd ehitada see võistlusspetsiifiline vorm üles ja siis võib hakata võistlushooaeg juba täitsa pihta."

Viimased viis aastat Indrek Tobrelutsu käe all TT tiimis treeninud Külm alustas selle hooaja eel koostööd Eesti koondise treeningrühmaga. "Ettevalmistusperiood oli päris palju teistmoodi, kui see on varasematel aastatel olnud," võrdles ta.

"Natukene teistsugusem lähenemine ja huvitav, et õppisin enda kohta päris palju uut infot. Kuidas see nüüd talvistes tulemustes kajastub, seda näeme järgmise nelja kuu jooksul."

Uus hooaeg toob Eestisse esmakordselt ka laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Külm erilist elevust veel ei tunne, vaid loodab kogu hooaja vältel häid tulemusi teha. "Elevus on ikka, aga ma nüüd ei ütleks, et ta on rohkem kui tavapäraselt," lausus laskesuusataja. "Iga võistlus on vaja olla tegija ja võidelda nende kõrgete kohtade eest."

"Ma ootan stabiilseid tulemusi, ma ootan häid laskmisi ja ka sellist tubli stabiilset sõiduvormi, et olla siuke tubli sportlane. Et kehvad päevad, mis vahest ikka tulevad, ei oleks nii kehvad, et on täiesti katastroof."

Maailmakarikasarja hooaeg algab Soomes Kontiolahtis neljapäeval, 26. novembril.