Eesti naiskond koosseisus Marie Kaldvee, Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Kaidi Elmik ja Elisabeth Tammer läks neljanda vooru järel Hiina Taipei vastu juhtima 6:1. Vastased korjasid viiendast voorust kolm punkti, aga järgmises voorus tegi Eesti sama ja saavutas kokkuvõttes 9:6 võidu.

Kuue kohtumise järel on Eestil kirjas viis võitu ja üks kaotus. Täpselt sama saldo on Saksamaal, kellega jagatakse hetkel A-alagrupis esikohta. Järgnevad Poola (4-2), Prantsusmaa (3-3) ja Kasahstan (3-3).

Kolmapäeval kohtub Eesti viimases alagrupimängus Mehhikoga, kes on kuuest kohtumisest võitnud kaks. Kui Eesti jääb viimase kohtumise järel alagrupis kahe parema hulka, siis tagatakse otsepääse 2027. aasta MM-ile. Saksamaa ja Poola lähevad kolmapäeval omavahel vastamisi.

Eesti kaotas Saksamaale 3:7, kuid alistas Poola 10:4. Kui viimase vooru järel tekib olukord, kus Eesti, Saksamaa ja Poola kõik lõpetavad viie võidu ja kahe kaotusega, siis otsustab alagrupis kahe parema hulka jõudmise draw shot challenge ehk täpsusvisked. Saksamaal on praegu A-alagrupis parim DSC näitaja (39,810 cm). Eesti näitaja (49,290 cm) on paremuselt teine ja Poolal paremuselt kuues (78,770 cm).

Veel kaks MM-pääset jagatakse täiendavate kvalifikatsioonimängudega, milles osalevad alagruppide kolmanda ja neljanda koha saavutanud võistkonnad.