Eesti naiskond koosseisus Marie Kaldvee, Kerli Laidsalu, Kaidi Elmik, Elisabeth Tammer ja Liisa Turmann läksid prantslannade vastu kahe vooruga juhtima 4:0, aga lubas siis vastastel kolm punkti vastu skoorida. Viienda vooru lõpuks oli seis viigis 5:5, aga Eesti lõpetas kindlalt ning vormistas järgmise kahe vooruga 10:5 võidu.

Eesti alustas MM-kvalifikatsiooniturniiri 8:3 võiduga Kasashtani üle, aga järgmises mängus tuli tunnistada Saksamaa paremust tulemusega 7:3. Eestlannad võitsid kaks järgmist kohtumist, lisaks Prantsusmaale alistati ka Poola 10:4.

Esmaspäeva õhtul mängib Eesti naiskond veel Austraaliaga.

Turniiri süsteemi kohaselt tagavad mõlema alagrupi kaks paremat naiskonda endale koha poolfinaalis ja ühtlasi pääsme 2027. aasta MM-ile. Veel kaks MM-pääset jagatakse täiendavate kvalifikatsioonimängudega, milles osalevad alagruppide kolmanda ja neljanda koha saavutanud võistkonnad.