Petrõkina ja tema treeningkaaslane Mihhail Selevko tegid Helsingis toimunud GP-võistlusel Finlandia Trophy suurepärast tööd, kui Selevkost sai esimene Eesti iluuisutaja, kes GP-etapi võitnud. Petrõkina saavutas naiste üksiksõidus teise koha ning mõlemad Svetlana Varnavskaja õpilased kindlustasid ühtlasi koha Grand Prix' sarja finaaletapil.

22-aastane Petrõkina ütles, et said saavutust tähistada, aga liiga lõdvaks end lasta ei saa. "Peab tööd edasi tegema, sest juba kahe nädala pärast sõidame uuesti võistlustele. Mõtlesin, et kui finaali ei saa, siis pole hullu, saan natuke puhata. Olen küll väga õnnelik, aga puhata ei saa!" rääkis ta.

Kahel korral Euroopa meistriks tulnud Petrõkina ütles pärast Helsingi võistlust, et GP-finaali jõudmine on EM-i võitmisest raskem. "Iga võit on oluline. Raskem on sellepärast, et selleks, et GP-finaali pääseda, on vaja kaks korda järjest sõita hästi. Euroopa meistrivõistlusteks valmistud, üks kord sõidad, üks kord võidad ja oled vaba. Nüüd peab veel kolmandat korda sõitma!" naeris ta.

"Ma teadsin, et kui mina sõidan hästi, siis on võimalik. Aga see, et Miša esimesena sai, see oli ainuke võimalus, et ta finaali pääseks. Ma ei tea, millal ma üldse kunagi nutnud olen pärast võistlust. Ma ei tahtnud üksinda sinna minna. Olen juba harjunud, et sõidame kahekesi võistlustele, saame medali ja tuleme tagasi. Hoidsin väga pöialt," lisas Petrõkina.

Treener Svetlana Varnavskaja on oma sportlaste üle uhke ning ütles, et suured tulemused tulevad igapäevase töö tõttu. "Nad töötasid väga hästi, suur tahtmine oli ja kõigil olid eesmärgid," ütles juhendaja. "Järgmisel nädalal on vaja veel suur maht teha enne võistlusi. Lihvime kava, midagi ei muuda. Eesmärk on alati kava puhtalt sõita. Me ei pane endale eesmärgiks punkte või kohti, ilus sõit on vaja teha."

GP-finaaletapp toimub 10.-12. detsembril Hiinas Chongqingis.