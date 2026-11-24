Euroopa Liit plaanib keelata vene sportlastel oma riigilipu all võistlemise. Praegu sõltub see spordialaliitudest, millest osad on taas lubanud Venemaa lipu oma võistlustele.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee lubas Vene sportlastel taas oma lipu all võistlemise juulis. Mitmed spordi alaliidud on teinud sama. Tulemuseks on olukord, kus Vene lipp võib lehvida osadel spordivõistlustel osades riikides, teistel aga mitte.

"Meie oleme juba lühiajalised viisad keelanud märtsist aastal 2022, mis keelavad Vene-Valgevene sportlastel spordivõistlustest osa võtta. Me oleme kaotanud juba mõned võistlused. Need on kolinud teistesse riikidesse, näiteks Prantsusmaale," sõnas kultuuriminister Heidy Purga ERR-ile.

Riigid, kes Venemaa osalust õigeks ei pea, sooviks, et Euroopa Liidus kehtiks ühesugused reeglid. "On väga oluline, et nii Euroopa Liit tervikuna kui ka üksikud liikmesriigid võtaksid nüüd meetmeid ja keelaksid Vene sportlastel Euroopa pinnal, Euroopa areenidel võistelda," ütles Rootsi spordiminister Jakob Forssmed.

Need riigid, kes sarnaselt Eestile või Rootsile pole Vene sportlaste osalust keelanud põhjendavad, et ei soovi sekkuda alaliitude töösse. "Põhimõtteliselt on rahvusvaheliste alaliitude otsustada, kes võistlustel osaleb. Aga meil on Austrias selge seisukoht. Mul on hea meel, et räägime sellest täna üleeuroopaliselt," rääkis Austria spordiriigisekretär Michaela Schmidt.

"Oli riike, kes ütlesid, et meie oleme ju Ukraina poolt, aga meie ei saa minna sõltumatutele alaliitudele ja organisatsioonidele näpuga näitama või midagi ette kirjutama," lisas Purga. "Palun teeme siis ühes koos midagi, et meil oleks tõend ette näidata, et Euroopa liikmesriikide poliitika on ühene, siit me tagasi ei astu, venelased, valgevenelased ei ole oodatud neisse riikidesse sportlastena."

Olümpiakomitee on oma otsust põhjendanud öeldes, et sportlasi ei tohiks piirata vaid see milline on nende pass. Euroopa Komisjon tõdeb, et sportlased ei pruugi esindada oma riigi valitsust, kuid riigilipp ei ole siiski neutraalne sümbol.

"Spordivõistlused ei tohi olla propaganda foorum. Täna kehtestame kõigil Euroopa Liidu spordivõistlustel keelu Vene võistkondadele ja sportlastele, kes võistlevad Venemaa lipu all," teatas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Komisjoni ettepanekuga peavad veel nõustuma kõik 27 liikmesriiki.