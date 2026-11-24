Teisipäeval peeti esimene Aadu Luukase karikavõistluste poolfinaalkohtumine tiitlikaitsja Pärnu Võrkpalliklubi ja esiliigameeskonna Eesti Maaülikool/Embachi vahel ning kindla 3:0 (25:9, 25:6, 25:22) võidu võttis Pärnu meeskond.

Pärnu peatreener Rainer Vassiljev jagas mänguaega pea kõigile. Võitjate parimaks kerkis üheksa punktiga (+8) Karl Johannes Arjakas, kaheksa punkti (+4) lisas Markus Uuskari, Kevin Saar tõi seitse (+4) ja Kristo Joosep Peterson kuus punkti (+4). Pärnu vastuvõtt oli 65 protsenti, rünnakuid lahendati 39-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 11 punkti ja servil löödi üheksa ässa ja eksiti kuuel pallingul, vahendab Volley.ee.

Maaülikooli edukaim oli kuue punktiga (-8) Allar Keskülla, Hergo Hansman lisas viis (-7) ja Riivo Rüütel neli punkti (-1). Maaülikooli vastuvõtt oli 45 protsenti ja rünnak 23 protsenti, blokist saadi kolm ja servilt ühe punkt (13 viga).

Korduskohtumine toimub 2. detsembril Pärnus. Poolfinaalid peetakse kodus-võõrsil süsteemis, kus võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.

Võru Barruse ja Tartu Bigbanki vahelise poolfinaali avamäng toimub neljapäeval, 26. novembril kell 19.00 Võrus. Kordusmäng peetakse 3. detsembril kell 19.00 Tartus.