Ponsiluoma on alates 2021. aastast suhtes teise Rootsi laskesuusataja Hanna Öbergiga. Juulikuus teatas Öberg, et saab emaks ning Rootsi meedia sõnul peaks paari esiklaps ilmavalgust peagi nägema.

"Martin veedab praegu aega koos Hannaga. Nad paluvad, et nende eraelu lähiajal austataks," kommenteeris Rootsi laskesuusaliidu pressiesindaja Emma Höglund kodumaa ringhäälingule (SVT).

Ponsiluoma asemel pääseb Kontiolahtis võistlustulle 25-aastane Alfred Eriksson, kes teeb oma debüüdi MK-sarjas. Rootsi meestest on Kontiolahtis stardis veel Sebastian Samuelsson, Jesper Nelin, Viktor Brandt, Philip Lindkvist Flötten ja Melker Nordgren.

MK-hooaeg algab Kontiolahtis sel neljapäeval meeste tavadistantsiga. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 17.00.