Võrkpalli meeste Balti liigas käisid laupäeval Eesti klubidest väljakul Võru Barrus Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech ning mõlemad olid ka võidukad.

Võru alistas kodusaalis ligi 600 pealtvaataja ees 3:0 (25:16, 25:15, 25:11) Jekabpilsi Luši ning asub liigatabelis seitsme punktiga kuuendal kohal. Jekabpils hoiab ühe punktiga viimast positsiooni.

Barruse resultatiivseim oli 15 punktiga (+11) Brendan Louthain, 6 punkti jäi nii Henri Treiali (+3), Mati Juusi (+-2) kui Leonam Pontese (+4) arvele. Võru klubi vastuvõtt oli 65% ja rünnak 46%, blokk saadi lätlastele ette 9 korral, servil löödi 5 ässa ning eksiti 8 pallingul.

Jekabpilsi parim oli 6 punktiga (-6) Karlis Jaundžeikars. Läti klubi vastuvõtt oli 48% ja rünnak 25%, blokist saadi 3 ja servilt 2 punkti (eksiti 12 servil).

Teises laupäevases mängus sai Selver x TalTech võõrsil 3:2 (19:25, 25:18, 25:27, 25:21, 15:9) jagu Leedu klubist Šiauliai Elga-Grafaite S-Sportasest. TalTech on tabelis 8 punktiga neljas, Leedu klubi 5 punktiga seitsmes.

Võitjatele tõi Kaur Erik Kais 20 punkti (+7), Marcell Pesti lisas 18 (+13) punkti, Marek Gergely tõi 15 (+6) ning Andri Aganits 13 punkti (+7). Selveri vastuvõtt oli 61% ja rünnak 47%, blokist saadi 11 punkti ja servil löödi 14 ässa ja tehti 16 viga.

Šiauliai parimaks kerkis 19 punktiga (+11) Edvinas Vaškelis. Leedukate vastuvõtt oli 51%, rünnak 46%, blokiga teeniti 13 ja serviga 6 punkti (eksiti 15 pallingul).

Pühapäeval kell 16 kohtuvad Tartu Ülikooli spordihoones Tartu Bigbank ja Jekabpilsi Luši. Teises pühapäevases mängus lähevad kell 18 vastamisi tabeli teise koha meeskond Robežsardze/ RSU ja Selver x TalTech.