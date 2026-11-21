Kohtumine algas tempokalt ja füüsiliselt: ründelahendused olid mõlemal meeskonnal kiired ja kaitsetöö agressiivne. Kuigi esimesena läks juhtima vastane Tšehhist, siis kolmandal minutil haaras juhtpositsiooni Serviti, kui Mathias Rebane viskas seisuks 3:2 viskas.

Serviti üheväravaline edumaa kestis kuni 16. minutini, misjärel viigistas vastasmeeskond seisu 10:10 peale ning läks pärast Serviti kahte ebaõnnestunud rünnakut 12:10 juhtima. Jürgen Rooba ja Alfred Timmo tõmbasid Serviti väravamootori uuesti käima ning Põlva meeskond jõudis juba seisuni 12:13, kui leegionärist joonemängija Arturs Meikšans sai punase kaardi.

Alfred Timmo kaheminutiline eemaldamine lisas haavale soola ning vahemaa kärises 26. minutiks ühe värava pealt kolme peale. Serviti tegi 3:0 sprindiga küll kaotusseisu tasa, skooritegijateks Mathias Rebane, Rooba ja Ülljo Pihus, kuid viimaste sekundite värav Duklalt teenis vastasele poolajavõidu. Nõnda läks Serviti teisele poolajale vastu seisult 16:17.

Teisel poolajal pööras Serviti mängu enda kasuks ning läks pärast 16. minutit uuesti juhtima, kui Hendrik Varul viskas 38. minutil seisuks 22:21. 43. minutil teenis ka Dukla punase kaardi, misjärel suurendas Serviti vahemaa kahe värava peale. Eston Varuski tõrjete pealt suurendasid Timmo ja Rooba Põlva edumaa 50. minutiks nelja värava peale, mäng ei olnud aga otsustatud, sest pallikaotustega patustanud Serviti keris pingeid, lastes Duklal tulla ühe värava kaugusele. Viigini mäng siiski ei jõudnud: 56. minutist alates õnnestus Servitil nullida vastase väravavõimalused ning kodupubliku ees võeti emotsionaalne 36:32 võit.

Serviti resultatiivseimad olid Alfred Timmo üheksa ja Jürgen Rooba kaheksa väravaga. Viis väravat said kirja Tõnis Kase ja Hendrik Varul, nelja väravaga panustas Mathias Rebane. Parima väravavahina saavutas 11-se tõrjeprotsendi Jürgen Lepasson.

Otsustav korduskohtumine toimub Prahas 29. novembril. Pall pannakse mängu Eesti aja järgi kell 18.