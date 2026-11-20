Marten Liiv teenis Jaapanis Obihiros toimuval kiiruisutamise MK-etapil 1000 meetri distantsil kümnenda koha ning ütles pärast sõitu ERR-ile, et ei saanud võistlusele eelnenud nädalal vigastuse tõttu ühtegi kiiremat liigutust teha.

Liiv on teeninud tänavu kahel MK-etapil kaks kümnendat kohta, aga tegi reedel Jaapanis Obihiros ajale märkimisväärse paranduse, kui sai kirja 1.08,40. Nädal varem ületas ta Pekingis joone ajaga 1.09,9. "Kindlasti oli parem. Juba start oli parem ja kust tuli kõige suurem vahe, oli esimene ring. Tänu sellele oli ka viimane ring kiirem," selgitas ta ERR-ile.

29-aastast kiiruisutajat kimbutas terve nädal vigastus, mistõttu ei saanud ta Obihiro etapi eel treeningutel ühtegi plahvatuslikku liigutust teha. "Ma ei teinud see nädal mitte ühtegi starti, sest eelmise nädala pühapäeval läks viimase 500 meetri ajal vasaku jala sisereiele liiga. Lõi terava valu sisse, aga õnneks sain kenasti 500 meetri lõpetada," rääkis ta.

"Sel nädalal ei teinud ühtegi kiiret liigutust. Esimene kiire liigutus oligi neli-viis minutit enne 1000 meetri starti, et saada kindlust, kuidas jalg on. Endalgi oli üllatavalt hea, esimesed 50-60 meetrit enne kurvi minekut oli seis päris hea. Kõige suurem vahe tuli esimeses välikurvis. Kui võrrelda Pekingiga, siis siin sain parema hoo üles. Pärast arutasime treeneriga ja mõlemad olid üllatunud, sest Pekingis võimaldas lihas rohkem starte teha. Üllatuslikult hea start tuli," lisas Liiv.

Eestlane läheb Obihiros veel kaks korda 500 meetri distantsil starti, kuid peab seda tegema B-grupis, sest hooaja esimene sõit ebaõnnestus. "Väike pettumus on, aga eelmine laupäev oli mu esimene start. Väga keeruline oli sõita. Olen teinud sel hooajal kokku neli 1000 meetrit, seal ma tean, mismoodi ja kuidas sõita. 500 meetrit oli väga keeruline, võib-olla oleks pidanud tegema kas ühe või kaks 500 meetrit enne MK-etappi, aga meil ei olnud ühtegi võimalust seda teha," tõdes Liiv.

Pekingis tuli tal esimeses sõidu leppida 18. kohaga ja A-grupist välja langemisega, kuid teises sõidus sai ta tubli viienda koha. Eesmärk on mõistagi oma koht tugevamas grupis tagasi võtta. "Hooaeg on alles alguses ja sisimas loodan, et mingis sõidus õnnestub jõuda B-grupis kolme hulka, tõusta tagasi A-gruppi. Nüüd ongi eesmärk jõuda hooaja lõpuks A-gruppi ehk lõpetada esimese 20 hulgas," sõnas ta.

"B-grupis on ka tugevad uisutajad. [Laupäeval]on mu paariline poolakas Marek Kania, kes oli samuti A-grupis poodiumil eelmine hooaeg Inzelli MK-etapil. Mina olin päev varem poodiumil, tema päev hiljem