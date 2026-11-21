Reedel 24. sünnipäeva tähistanud Selevko teenis lühikava eest 85,01 punkti ning alustas laupäevast vabakava esikohal. Selevko pakkus Helsingis põhjanaabritele sisuliselt veatu esituse, mille eest teenis 169,98 punkti ehk parandas oma senist vabakava tippmarki 0,21 punktiga.

Kahe kava kokkuvõttes teenis Selevko 254,99 punkti, kindlustas esikoha ja teenis ühtlasi pääsme detsembri keskel Hiinas Chongqingis toimuvasse GP-finaali, kus Eesti iluuisutajatest osaleb ka Niina Petrõkina.

"Olin väga elevil ning mul oli tavapärasest raskem keskenduda, sest olin tõeliselt närvis. Aga näha rahvast ja kõiki Eesti lippe.. suur tänu kõigile! Publik aitas mind väga," rääkis Selevko pärast võitu otseülekandes.

"Olen enda üle väga uhke, et suutsin vaimselt keerulisel võistlusel edukalt võidelda," sõnas Selevko hiljem pressiteate vahendusel. "See hooaeg on minu jaoks olnud väga edukas, olen näinud vaeva oma järjepidevusega ja selle tulemust on viimasel kolmel võistlusel näha olnud. Ausalt öeldes ei oodanud ma, et siin võidan: mu eesmärk oli lihtsalt endast parim anda ja loodetavasti pjedestaalile jõuda. Ma ei suuda siiani uskuda, et tagasin koha GP-finaalis, see on uskumatu!"

Selevko järel tuli teiseks oma isiklikku rekordit enam kui kümne punktiga parandanud rootslane Andreas Nordebäck (240,94) ning kolmandaks kerkis lühikava järel viies olnud jaapanlane Kazuki Tomono (237,75).

Tugeva vabakavaga tõusis 12. kohalt neljandaks Adam Siao Him Fa (230,54), viienda koha teeninud Nika Egadze (229,00) järel sai kuuenda koha Arlet Levandi (228,37). Levandi teenis oma vabakava eest 149,89 punkti, kahe kava koondsumma jääb vaid 0,15 punktiga alla tema isiklikule rekordile.