Reedel 24. sünnipäeva tähistanud Mihhail Selevko eksis oma lühikavas ühel neljasel hüppel ja tegi vaid ühe täispöörde, kuid teenis sellest hoolimata 85,01 punkti. Ta kerkis sellega võistluse liidriks, aga pärast seda läks jääle veel kolm võistlejat.

Jaapanlane Kazuki Tomono maandus aga kahel esimesel hüppel kehvasti, grusiin Nika Egadze kukkus oma esimesel hüppel ning enne võistlust vigastada saanud Adam Siao Him Fa kava ebaõnnestus täielikult, mis tähendas, et Selevko jäi esikohale pidama. Teise koha sai lõpuks hiinlane Yudong Chen (82,88 p) ning esikolmikusse mahtus veel rootslane Andreas Nordeback (82,08 p).

GP-debüüdi teinud Arlet Levandi maandus esimestel hüpetel rabedalt, aga sooritas seejärel igati soliidse kava ja sai 78,48 punktiga kuuenda koha.

Mehed esitavad oma vabakava laupäeva õhtupoolikul.