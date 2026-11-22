Eesti korvpallikoondislased Henri Drell ja Artur Konontšuk tegid oma koduklubi eest soliidse esituse ja said võidurõõmu tunda.

Henri Drell ja Klaipeda Neptunas võõrustas Leedu kõrgliigas Jonavat ning teenis kodupubliku ees kindla 105:82 (38:19, 16:25, 28:23, 23:15) võidu. Neptunase resultatiivseimaks kerkis head hooaega tegev Drell, kelle arvele jäi 22 minutiga 20 punkti (kahesed 6/7, kolmesed 1/2, vabavisked 5/5), kolm resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget ja kaks lauapalli.

Neptunas sai viie kaotuse kõrvale kuuenda võidu, liigatabelis jätkatakse viiendal real.

Ka Artur Konontšuki õhtu oli võidukas, kui Rostock alistas Saksamaa kõrgliigas võõrsil Jena meeskonna 86:67 (25:19, 14:14, 29:23, 18:11). Eestlane veetis platsil 22 ja pool minutit, mille jooksul kogus 12 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 2/4, vabavisked 2/2), kuus lauapalli, ühe korvisöödu ja ühe vaheltlõike.

Rostocki meeskond on saanud kümnes mängus seitse võitu ja on tabelis kolmandal kohal.

Mattias Tass ja Janari Jõesaar pidid Poola kõrgliigas aga leppima kaotusega, kui Lublini Start jäi kodupubliku ees Torunile alla tulemusega 94:101 (27:27, 25:25, 23:22, 19:27). Tass viskas 12 punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/3, vabavisked 3/5), haaras kaheksa lauda, jagas ühe korvisöödu ja pani ühe kulbi. Jõesaare arvele jäi üheksa punkti, viis lauapalli, üks resultatiivne sööt ja samuti üks blokk.

Lublin on kahe võidu ja kuue kaotusega tabelis 13. kohal.

Sander Raieste ja Murcia said ka kaotuse, kui kodupõrandal tuli tunnistada Zaragoza paremust tulemusega 74:72 (22:13, 23:20, 15:18, 14:21). Eestlane oli väljakul 18 ja pool minutit, mille jooksul kogus viis punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/1, vabavisked 2/2) ja kaks lauapalli.

Murcia on nelja võidu ja viie kaotusega liigatabelis kümnendal real.