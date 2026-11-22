Naiste kuni 169 cm pikkuskategoorias sai Christin-Amani Kiivikas viienda ja Lember kuuenda koha. Stella Ambre finaali ei pääsenud.

Marta Lember sai 15-20-aastaste juunioride fit-model'is kaela hõbemedali ja Kätriin Gavrilov saavutas viienda koha. Kopajeva saavutas 21-23-aastaste juunioride arvestuses neljanda koha.

Naiste arvestuses võitsid hõbemedali kaks tänavust Euroopa meistrit. Diana Melnyk tuli teiseks kuni 158 cm ja Johanna Tilk kuni 172 cm pikkuskategoorias. Tilgaga samas kategoorias võistelnud Valeria Kopajeva saavutas kuuenda koha.

Marta Lember, Diana Melnyk ja Johanna Tilk võitsid Hispaanias Benidormis toimunud IFBB fit-model'i MM-il hõbemedali, Christin-Amani Kiivikas sai Semi Pro võistlusel pronksi.

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