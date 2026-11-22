Eestlased võitsid fit-modeli'i MM-il kolm hõbemedalit
Marta Lember, Diana Melnyk ja Johanna Tilk võitsid Hispaanias Benidormis toimunud IFBB fit-model'i MM-il hõbemedali, Christin-Amani Kiivikas sai Semi Pro võistlusel pronksi.
Naiste arvestuses võitsid hõbemedali kaks tänavust Euroopa meistrit. Diana Melnyk tuli teiseks kuni 158 cm ja Johanna Tilk kuni 172 cm pikkuskategoorias. Tilgaga samas kategoorias võistelnud Valeria Kopajeva saavutas kuuenda koha.
Marta Lember sai 15-20-aastaste juunioride fit-model'is kaela hõbemedali ja Kätriin Gavrilov saavutas viienda koha. Kopajeva saavutas 21-23-aastaste juunioride arvestuses neljanda koha.
Naiste kuni 169 cm pikkuskategoorias sai Christin-Amani Kiivikas viienda ja Lember kuuenda koha. Stella Ambre finaali ei pääsenud.
Toimetaja: Kristjan Kallaste