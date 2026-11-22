Spurs läks koduväljakul New Orleans Pelicansi vastu teisel veerandil juhtima 15 punktiga, kuid külalistel õnnestus enne poolajapausi veel järele jõuda. Võõrustaja haaras aga teisel poolajal ohjadest ning vormistas kindla 114:91 (32:29, 29:16, 28:21, 25:25) võidu.

Wembanyama veetis platsil pea 32 minutit, mille jooksul sai kirja 50 punkti (kahesed 15/18, kolmesed 5/11, vabavisked 5/6), 18 lauapalli, viis viskeblokeeringut, neli vaheltlõiget ja ühe resultatiivse söödu. Alates 1973-74 hooajast on ainult kaks mängijat kogunud mitmes mängus 50 punkti ja viis blokki: üks neist on Wembanyama, teine on legendaarne Spursi keskmängija David Robinson. Seejuures kogus Wembanyama New Orleansi vastu juba esimesel poolajal 32 punkti, 12 lauda, kolm blokki ja kolm vaheltlõiget. ESPN kirjutas, et alates 1996. aastast, mil NBA-s hakati täpsemat statistikat koguma, pole keegi sellist poolaega teinud.

Stephon Castle lisas võidumängus 19 punkti, Pelicansi resultatiivseim oli 29 punkti kogunud Jeremiah Fears. Derik Queen tegi 15 punkti ja 15 lauapalliga kaksikduubli.

San Antonio jätkab 14 võidu ja kolme kaotusega läänekonverentsi tipus, aga Los Angeles Lakersil on nendega samal pulgal.

Idakonverentsis on esikohal Philadelphia 76ers (14-3), kes alistas laupäeva hilisõhtul konverentsi viimase Milwaukee Bucksi (1-16) 132:129 (29:30, 31:29, 38:33, 34:37). Milwaukee tagamees Tyler Herro viskas lausa 50 punkti, aga seitse Philadelphia mängijat jõudis kahekohalise punktisummani. Joel Embiid kogus 26 punkti ja 17 lauapalli, aga kolmikduublist jäi üks resultatiivne sööt puudu. LeBron Jamesi arvele jäi 21 punkti, kuus lauda ja kuus söötu.

Valitsev meister New York Knicks jätkas oma head hoogu, kui alistas koduväljakul Portland Trail Blazersi 97:96 (40:23, 26:20, 15:29, 16:24). New Yorgi tiim juhtis poolajal lausa 26 punktiga, aga jäi viimastel sekunditel kahepunktilisse kaotusseisu. Knicksi õnneks tabas Mikal Bridges lõpusireeni kõlades kolmese, mis tõi New Yorgile neljanda järjestikuse võidu.

Samade numbritega võidu sai kirja Sacramento Kings, kes alistas Boston Celticsi 97:96 (25:27, 16:27, 35:13, 21:29). Otsustavatel hetkedel tegi suurepärast tööd Keegan Murray, kes skooris ründelauas võiduviske ja mängis seejärel Payton Pritchardi vastu tihedat kaitset ning ei lubanud Bostonile head võimalust mängu võita.

MIKAL BRIDGES HITS THE @TISSOT BUZZER-BEATER AS THE KNICKS WIN THEIR FOURTH STRAIGHT! ⏰ Everyone Gets 24 https://t.co/UmtE1mOLRu — NBA (@NBA) November 22, 2026

Tulemused

Minnesota - Memphis 104:95

Dallas - LA Clippers 110:100