Juba lühikava järel teiseks asunud Petrõkina oli paremuselt teine ka vabakavas. Ta teenis Helsingis 144,98 punkti ehk jõudis väga lähedale oma jaanuaris EM-il püstitatud isiklikule rekordile 145,33 punkti.

Kogusumma 214,06 punkti jääb küll kolme nädala eest Kanadas püstitatud isiklikule (221,07 punkti) alla, aga esimeseks tulnud jaapanlane Mao Shimada suutis veelgi enam.

Eelmisel neljal hooajal juunioride maailmameistriks kroonitud Shimada, kes sai vähem kui kuu aja eest 18-aastaseks, kogus 229,49 punkti ning oli parim nii lühi- kui ka vabakavas.

Vabakavaga kerkis kolmandaks ameeriklanna Isabeau Levito (207,19), kes suutis mööduda korealannadest Kim Yu-seongist (204,86) ja Lee Hae-inist (192,63). Kuuendana lõpetas kodupubliku lootus Iida Karhunen (186,47).

Teiseks tulnud Petrõkina kindlustas ühtlasi esimese eestlasena pääsu GP-hooaja finaalvõistlusele, mis leiab aset 10.-12. detsembril Hiinas Chongqingis.