Viie judole pühendunud pereliikme kirest kasvas välja üks Eesti ägedamaid noorte judoturniire Rothberg Cup, mis toimub juba kümnendat korda. Üle 800 noore vanuses 7-17 aastat Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Poolast võistlesid TalTechi spordihoones.

"Väga paljud klubid laiast ilmast on siia tulnud mitu aastat järjest väga paljude noortega," ütles varasem Eesti meistrivõistluste medalivõitja Joel Rothberg. "See on kümnes aasta, turniir kestab kaks päeva ja kohal on üle 800 sportlase, mis on meile hea kompliment. Tuletasime meelde, et esimene aasta, kui seda turniiri tegime, oli kohal alla 300 sportlase ja võideldi kolmel tatamil, kuid täna käib andmine kuuel tatamil ja 800 sportlast. Ma julgen arvata, et on selles osas on turniir korda läinud."

Aja jooksul tõhusalt arenenud turniiri korraldavad vennad Joel, Künter, Steven, Sören ja õde Kätlin on kõik judos erineval tasemel tegusid teinud. Kõige edukam, 2006. aasta EM-pronks Künter Rothberg, püüab nüüd samale tasemele viia treenerina oma õpilasi.

"Meist viiest nüüd kolm on treeneritööle läinud, mina ja nooremad vennad. Mina ja noorem vend oleme erinevates klubides. Vanem vend küsib, et miks me koos ei ole ühes klubis? Vennarahu poolest on see lihtsam, kui me ühes klubis ei tööta ja võistlustel on see ägedam, kui me saame oma sportlasi üksteise vastu proovile panna," rääkis 2015. aastal sportlaskarjääri lõpetanud Künter.

"Ma olen 2012. aastast treener ja praegu on mul pea 100 last, keda ma õpetan. Eesti tasemel on juba kõike saadud, hõbedat, pronksi ja kulda. Välismaal ka me juba vaikselt proovime kadettide ehk kuni 17-aastaste poiste seas. Materjali, kellega tööd teha, on, aga nagu eestlane ikka: tasa läheb, aga eesmärk on olemas ja pingutame alati," lisas ta.

Rothberg Cupi parimad saavad just Künteri kujundatud kaalukad medalid, mille on sümboolselt ka viis külge, kus õe ja vendade nimed, et noortele jääks perekonnalugu meelde ja mälestuseks. Viiel Viljandist sirgunud Rothbergil on nüüd endal juba kokku üheksa last.

"Kõik on judopisiku saanud. Õe ja vendade lapsed on vähemal või rohkemal määral judot proovinud ja kimonot seljas hoidnud, tõdes ka veteranide maailmameistriks kroonitud Joel Rothberg. "Minu poeg teeb ja vend Steveni poeg teeb judot, õe Kätlini lapsed enam pigem ei tee, aga vend Künteri pisipoeg on sellise veregrupiga, et hakkab kindlasti tegema. Meil kokku on pundi peale üheksa last ja ma usun, kui sealt üks või kaks last jääb alaga tegelema, on juba hästi," loetles Rothberg perekonna traditsioonide jätkajaid.

"Judo ei ole meie jaoks ainult sport, vaid ka elulaad ja eluviis ning hea meelega tahame alale ka midagi tagasi anda. Seetõttu õe ja vendadega turniiri ka korraldame," rääkis Joel Rothberg.

Kümnes Rothberg Cup lõppeb pühapäeval TalTechi spordihoones U-18 vanuseklassi matšide ja judokate ühislaagriga.