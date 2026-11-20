Kaljuvere teenis kodupubliku ees lühikava eest 69,20 ning lisas vabakavas veel 134,05, kogudes koondtulemuseks 203,25 punkti. Kõik kolm numbrit tähistavad uusi isiklikke rekordeid, kahe kava kokkuvõttes parandas 17-aastane eestlanna oma tippmarki 25,45 punkti võrra.

"Olen ise ka veel natuke šokis," ütles ta pärast võistlust ERR-ile.

"Suutsin rahulikuks jääda, närvid pidasid vastu. Kindlasti ka see, et oleme praegu hästi palju vabakava kallal tööd teinud. Trennis seda hästi palju läbi sõitnud, proovinud erinevaid hüppeid teha. Tundub, et see töötab! Usaldasin end täielikult. Tegin seda, mida trennis teen ja oskan," lisas Kaljuvere.

Tiiu Valgemäe juhendatav uisutaja saavutas oktoobris Budapestis toimunud ISU Challenger sarja võistlusel neljanda koha, kuid kodusel jääl võistlemine on teine asi. "Olen selle jäähalliga juba harjunud, hästi palju siin võistelnud. Kindlasti ka see, et oleme treeneriga palju tööd teinud. See kõik kandis vilja," rääkis Kaljuvere. "Budapestis ei olnud päris see, mida ise soovisin ja olin suuteline tegema. Praegu suutsin selle realiseerida."

203,25 punktist siiski võiduks ei piisanud, aga konkurents oli kõrgetasemeline: kulla sai kaela aasta alguses EM-il pronksi võitnud Lara Naki Gutmann, kes edestas eestlannat vaid 1,6 punktiga. "Oleme juba vanad head sõbrad. Natuke jäi puudu, järgmine kord tuleb võit!" ütles Kaljuvere.

Eestlanna teeb sel hooajal oma täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdi, kui jaanuari lõpus toimuvad Lausanne'is Euroopa meistrivõistlused. "Pürgin igale poole, kuhu võimalik!" rõõmustas Kaljuvere.