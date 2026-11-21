City uuest peatreenerist Enzo Marescast sai esimene juhendaja Premier League'i ajaloos, kes uues klubis võitnud oma seitse esimest mängu, ent sellele järgnesid oktoobri lõpus ja novembri alguses kaotused Aston Villale, Brightonile ja Nottingham Forestile.

Ka laupäeval jäi koduväljakul mänginud City kaotusseisu, kui 16. minutil viis Rodrigo Muniz Fulhami ette. Kaheksa minutit hiljem sahistas võrku Erling Haaland, aga VAR nägi eelnevas olukorras viga; viigiväravat jahtinud kodumeeskond sai oma tahtmise lõpuks 57. minutil Elliott Andersoni ilusa tabamuse näol.

City on 11 mänguga kogunud 22 punkti ja kaotab kolmandana tiitlikaitsjale Arsenalile viie punktiga. Laupäeval sõidab Arsenal külla Newcastle'ile. Cityle eelmised 20 omavahelist mängu kaotanud Fulham on viigistanud kolm mängu järjest ning on tabelis 11 punktiga 14.