Omapärase teekonnaga 24-aastane mitmevõistleja Pippi Lotta Enok kirjutas tegevsportlasena raamatuks USA-s Oklahoma ülikoolis kogetud õpingute ja treeningute perioodi, mis kulmineerus Eesti rekorditega.

"See raamat räägib minu USA kogemusest. Kõigest sellest, mis toimus nende medalite ja rekordite taga ning mis võiks noori ees oodata, kes soovivad USA ülikoolidesse õppima minna. Sealt leiab kõike," rääkis raamatu autor ERR-ile.

132-leheküljelist raamatut, mis mõeldud nii sportlastele, treeneritele, lapsevanematele, fännidele kui tavalugejatele, esitles Enok laupäeval Tallinnas. Fotografiska ruumides olid kõik toolid hõivatud ja küsiti julgelt ka küsimusi. Kirjutamist armastav seitsmevõistluse Eesti rekordiomanik pani esmalt oma mõtted kirja inglise keeles.

"Ma alustasin selle kirjutamist USA juba viimasel semestril. Mõtlesin, et see on lõpukink minu treeneritele ja mingil hetkel eelmine aasta mõtlesin, et ma kirjutan selle eesti keelde ümber. Lisasin asju juurde, muutsin põhjalikumaks ja mõtlesin, et võiks selle välja anda ning nüüd ongi see eesti keeles kaante vahel ja lugemiseks väljas," rääkis autogramme jaganud Enok.

Seitse ala mõõdavad sportlast. Kaheksas näitab, kes sa päriselt oled. Just iseenda kasvamisest ja leidmisest on Enoki raamat "Kaheksas ala". Ta kirjeldab nii oma lapsepõlve, perekonna kaudu saadud spordikirge ja eelkõige üliõpilassportlase elus kogetud hirme, mida julguse kasvades suutis ookeani taga ületada.

"Üksildus, keelebarjäär, koduigatsus, raskused, konkurents, teistega enda mitte võrdlemine. See, et pead eestlasena täielikult sisse sulanduma Ameerikas, " tõi Enok välja mõned olulisemad teemad.

Raamatu soetamisega saavad spordifännid toetada Enoki püüdlust jõuda 2028. aasta Los Angelese olümpiale.