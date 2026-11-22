Verstappen haaras esikoha kohe algusest ning võitles suurema osa sõidust George Russelliga (Mercedes), kuid teises pooles liitus nendega ka mullu maailmameistriks tulnud Lando Norris (McLaren). 44. ringil kerkis hoopis tänavune maailmameister Kimi Antonelli (Mercedes) liidriks, aga Verstappen tegi pingelises heitluses suurepärast tööd ja ületas finišijoone esimesena.

"See oli hullumeelne võidusõit. Väga sürreaalne võit, ma ei ole midagi sellist enne vormel-1 sarjas näinud," ütles Verstappen, kes on viimased üheksa sõitu pjedestaalil lõpetanud. "Me olime õige taktika paika pannud, aga esikoha nimel oli väga kõva heitlus. Võimatu oli vahet sisse sõita ja suur hulk autosid ajas mind taga."

"See hooaeg ei alanud kõige paremini, aga nüüd hakkavad asjad õige suunas liikuma. Tiim töötab väga kõvasti, et selliseid esitusi teha ja saame järgmiseks aastaks väärtuslikke õppetunde. Olen väga rõõmus, et lõpetasin selle hullumeelse sõidu esikohal," lisas üldarvestuses teiseks kerkinud Verstappen.

Talle järgnesid McLareni mehed Norris (+0,639) ja Oscar Piastri (+1,529), esimesena jäi esikolmikuist välja Antonelli (+2,574), kes edestas napilt Pierre Gaslyt (Alpine; +2,927). Pikalt esikohta noolinud Russell tegi otsustavatel ringidel sõiduvea ning pidi leppima üheksanda kohaga (+13,192).

Ferrari piloodid Lewis Hamilton ja Charles Leclerc sattusid taaskord sekeldustesse: Hamilton kurtis 20. ringil, et tiimikaaslane ei anna talle ruumi kohti võita ning 37. ringil põrkasid Ferrari autod hoopis kokku. Mõlemad jäid siiski rajale, Hamilton sai seitsmenda koha (+12,795) ning Leclerc kümnenda koha (+17,554).

Vormel-1 MM-sarja hooajal on jäänud pidada vaid kaks etappi, järgmisel nädalal sõidetakse Kataris ja pärast seda toimub Abu Dhabis finaaletapp.