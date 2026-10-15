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Norra mäesuusatippu tabas järjekordne karm tagasilöök

Mäesuusatamine
Aleksander Aamodt Kilde võistles viimati veebruari alguses Šveitsis Crans Montana MK-etapil
Aleksander Aamodt Kilde võistles viimati veebruari alguses Šveitsis Crans Montana MK-etapil Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Mäesuusatamine

34-aastane Norra mäesuusataja Aleksander Aamodt Kilde, kes on pikalt vigastustega kimpus olnud, kukkus hooajaeelses laagris Tšiilis.

Norra suusaliidu teatel kukkus Kilde kiirlaskumise treeningul ja tal diagnoositi Achilleuse kõõluse rebend. "Aleksander reisib nüüd enda koju Innsbrucki, kus talle tehakse veel uuringuid ja tema meditsiiniline tiim koostab raviplaani," teatas Norra suusaliit. "Anname uut teavet, kui edasise kohta on rohkem informatsiooni."

Kilde kukkus 2024. aasta jaanuaris rängalt Wengeni MK-etapil ja viidi sealt helikopteriga haiglasse, kus talle tehti operatsioon nii jalale kui ka õlale. Vigastused osutusid nii karmiks, et talle tehti aastate jooksul veel mitu operatsiooni.

Kilde oli MK-sarjast eemal ligi kaks aastat ja naasis mullu novembri viimastel päevadel. Tema üheksa vigastuspausile järgnenud MK-stardi parim tulemus on Beaver Creeki kiirlaskumises saadud 11. koht. Viimati võistles ta veebruari alguses ning otsustas seejärel hooaja varakult lõpetada, loobudes ka Milano Cortina olümpiamängudest.

2022. aasta Pekingi olümpial võitis Kilde hõbeda ja pronksi, MM-idelt on tema auhinnakapis kaks hõbemedalit. MK-sarjas on Kilde teeninud 21 etapivõitu, 2020. aastal sai ta MK-sarja üldvõidu.

Toimetaja: Maarja Värv

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