Kahemängulise koondiseakna viimane koosseisu küsimus sai Eesti vaates positiivse lahenduse, sest Mihkel Kirves jääb küll reedesest Prantsusmaa mängust kõrvale, aga on esmaspäeval Soome vastu rivis.

Tabeliseis Eestile armu ei anna ja et hoida elus MM-unistust, tuleb reedel Prantsusmaa kindlasti alistada ning sama kehtib ka esmaspäevase Soomega mängu kohta. "Eks kunagi ei taha ju kaotada, aga tabeliseisu vaadates väga teist võimalust ei ole, kui kõik võita. Vaatame üks mäng korraga ja siis läheme edasi," sõnas ERR-ile ääremängija Markus Ilver.

Vastased, kes lennuprobleemide tõttu jõudsid Eestisse alles neljapäeva õhtul, ei ole siin oma eliitkoosseisuga, on ometi grupi liidrid ja tugevaid mängumehi jagub sellessegi koondisesse.

"Nad on ikkagi olümpia teine koht, suur ja võimas riik," rääkis tagamängija Kasper Suurorg. "Mõned põhimängijad puuduvad, aga neil on taset, et see kompenseerida. Kindlasti on põhirõhk nende tagamängijal [Sylvain] Franciscol."