Pantrid alustasid kohtumist edukalt ning läksid esimesel kolmandikul Nikita Puzakovi ja Marek Potšinoki väravatest 2:0 juhtima. Avakolmandiku lõpus õnnestus Riia meeskonnal üks värav tagasi visata.

Teise kolmandiku teisel minutil suurendas Panteri eduseisu Anton Määttä, kelle jaoks oli tegemist esimese väravaga Panteri särgis. Kolmandiku lõpus sahistas Määttä veelkord vastaste väravavõrku ja viis Panteri teisele vaheajale 4:1 eduseisus.

Kohe viimase kolmandiku alguses viskas Määttä oma kolmanda värava ning peagi suurendas Marek Potšinok oma teise tabamusega eduseisu juba 6:1-le. Seitsmenda värava autoriks oli Nikita Puzakov, kelle jaoks oli samuti tegemist mängu teise tabamusega. Kohtumise lõppseisu 8:1 vormistas suurepärase mängu teinud Määttä, kes viskas oma neljanda värava.

HC Panter on kogunud 18 mänguga 23 punkti ning paikneb turniiritabelis kolmandal kohal. Liigat juhib Kiievi Capitals 28 punktiga, teisel kohal on HK MOGO 27 punktiga.

Pantrite järgmine kohtumine toimub 16. detsembril Haabersti jäähallis, kui vastaseks on HK Zemgale/LBTU.