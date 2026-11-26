Traditsioonilisel handicap-formaadis turniiril võtavad omavahel mõõtu rahvusvahelised tippmaletajad, kultuuritegelased, ettevõtjad, ajakirjanikud ja teised malearmastajad. Turniiri eripäraks on mängijate tasemest sõltuv ajakontroll – tugevamad maletajad peavad endast nõrgemate vastastega mängides hakkama saama oluliselt lühema mõtlemisajaga.

Turniiri kõrgeima reitinguga mängija on Ukraina suurmeister Ruslan Ponomariov (2663), kes krooniti 2002. aastal kõigest 18-aastaselt ajaloo noorimaks FIDE maailmameistriks.

Pühajärvel asub võistlustulle ka Sloveeniat esindav 72-aastane suurmeister Aleksandr Beljavski, kes on neljakordne Nõukogude Liidu malemeister ning suutnud oma pika karjääri jooksul alistada koguni üheksa male maailmameistrit, teiste seas Garri Kasparovi ja Magnus Carlseni.

Üheks tänavuse turniiri omanäolisemaks osalejaks on aga hoopis 27-aastane Läti jalgpallikoondise esiväravavaht Rihards Matrevics, kes esindab klubijalgpallis Riia RFS-i. Nooruses kolm hooaega Inglismaa kõrgliigaklubi West Ham Unitedi süsteemis veetnud Matrevics mängis seal koos praeguse Inglismaa koondise ühe liidri Declan Rice'iga. Sel nädalavahetusel vahetab Läti koondislane jalgpalliväljaku aga malelaua vastu.

Tiitlikaitsjana asub võistlustulle Soome rahvusvaheline meister Toivo Keinänen, kes on tänavu Eestis võitnud juba mitmeid kõrgetasemelisi maleturniire. Soomlastest osalevad veel suurmeister Tomi Nybäck ning FIDE meister Oliver Wartiovaara, kes täitis novembri alguses Tallinnas oma neljanda rahvusvahelise meistri normi. Läti tippmaletajatest teeb kaasa neljakordne Läti meister, suurmeister Normunds Miezis.

Eesti maletajatest asuvad kõrgeid kohti püüdma suurmeistrid Aleksandr Volodin ja Meelis Kanep, rahvusvahelised meistrid Tarvo Seeman ja Ilja Siroš ning mitmed andekad noormaletajad.

Tuntumatest ühiskonna- ja kultuuritegelastest istuvad malelaua taha Äripäeva peadirektor Igor Rõtov, ajakirjanik ja kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane, filmirežissöör Kaupo Kruusiauk, geoloog Erik Puura, loodusteadlane ja loodusfotograaf Urmas Tartes ning endine tippsportlane ja vandeadvokaat Kaarel Kais.

Kokku on tänavusele turniirile registreerunud 34 mängijat seitsmest erinevast maleföderatsioonist, nende seas kuus suurmeistrit. Osalejad on vastavalt mängutasemele jaotatud viide tugevusgruppi.