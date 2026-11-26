Tänavu osaleb Käärikul koguni 412 sulgpallurit, mis teeb klubide karikast ühe Eesti suurima sulgpallisündmuse. Kolmepäevane võistlus toob kokku nii Eesti tippmängijad kui ka harrastussulgpallurid, et selgitada välja parimad klubide võistkonnad viies erinevas tugevusliigas.

Võistluse teeb eriliseks formaat, kus tavapäraselt individuaalse spordialana tuntud sulgpallist saab tõeline võistkonnasport. Kohtumised peetakse teatevõistluse süsteemis 100 punktini, kus iga mängija panus võib saada lõpptulemuse seisukohalt määravaks. Olulist rolli mängivad nii taktika, võistkonnavaim kui ka oskus pingelistes olukordades hakkama saada.

Tänavuse klubide karika meistriliiga kolm suurimat favoriiti on Tartu võistkonnad Triiton I, Triiton II ja Veeriku Badminton. Kõigil kolmel on potentsiaali võidelda meistritiitli eest ning nende omavahelised kohtumised tõotavad kujuneda nädalavahetuse maiuspaladeks.

Eelmisel aastal kohtusid finaalis kohtusid samuti kaks Tartu klubi, kui Triiton alistas Veeriku Badmintoni tulemusega 100:84. Veeriku Badminton võttis aga revanši superfinaalis, võites Triitonit 100:95.

Tänavu lisab tiitliheitlusele põnevust asjaolu, et Triitoni koosseisust puudub Eesti meeste üksikmängu esinumber Tauri Kilk. Vaatamata olulise mängija puudumisele on Triitonil välja panna kaks tugevat võistkonda, kes mõlemad kuuluvad tiitlipretendentide hulka. Triitoni liidrite hulka kuuluvad mitmekordsed Eesti meistrid paarismängudes Helina Rüütel, Kati-Kreet Käsner ja Raul Käsner.

Veeriku Badmintoni üheks suurimaks trumbiks on aga Eesti esisegapaar Ramona Üprus ja Mikk Õunmaa, kelle koostöö ja kogemused võivad tasavägistes kohtumistes osutuda otsustavaks.

Sel aastal võisteldakse viies tugevusliigas: meistriliigas, esiliigas, teises liigas, kolmandas liigas ja rahvaliigas. Meistriliiga kohtumised toimuvad reedel ja laupäeval, ülejäänud liigades peetakse laupäeval alagrupimängud ning pühapäeval selgitatakse välja lõplikud paremusjärjestused. Teise liiga laupäevased kohtumised toimuvad Tehvandi spordihoones.

Kõik sulgpallisõbrad on oodatud Kääriku Spordikeskusesse võistkondadele kaasa elama. Neil, kellel ei ole võimalik kohale tulla, on võimalus võistlust jälgida Eesti Sulgpalliliidu YouTube'i kanali vahendusel.