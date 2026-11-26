"Kõlab päris hästi, olen väga rahul!" kinnitas Kehva ERR-iga rääkides. Eelmisel hooajal sõitis Kehva kaks korda, nii Östersundis kui Hochfilzenis 34. kohale. See tähendab, et Kehval on juba hooaja avavõistlusega koos rohkem MK-punkte (28) kui kogu eelmise hooajaga (17).

"Keset võistlust ei arvanud ma tegelikult, et nii hästi läheb: esimeses tiirus lastud trahv tõi pinged maha ja tegelesin sellega, et võimalikult hästi sõita. Üritasin [Eric] Perrot' taga püsida nii kaua kui võimalik, mingi hetk läks ta eest ära ja siis hakkas päris raske. Viimasel ringil oli tükk tegemist, et korralikult lõpuni sõita," tõdes Kehva.

Hooaja avavõistluse võitis Uus-Meremaal sündinud ja seal baseeruv ameeriklane Campbell Wright, kes läbis ainsana kõik neli tiiru veatult ning edestas lähimaid konkurente pea pooleteise minutiga.

"Campbell on siin MK-sarjas üks mu parimaid sõpru, viimasel ringil tema ergutas mind, et suudad küll! Ütlesin talle vastu, et sa ka suudad ja tegime mõlemad täna päris hästi," naeris Kehva. "Väga klišee, aga siit on hea edasi minna!"

Suurepärast võistlust oli tegemas ka Kristo Siimer, kes eksis vaid oma viimasel, 20. lasul ning sai kolme ja poole minutilise kaotuse juures 20. koha. Kui tema lõppajast üks trahviminut maha lahutada, oleks reaalne olnud ka koht esikümnes.

"Ega need head mõtted ei olnud, mis ma pärast lasku mõtlesin," muigas Siimer võistluse järel ERR-iga rääkides. "Enne lasku... ma ei mõelnud tegelikult midagi, relv oli ilusti märgis, hakkasin päästma ja tuli väga napilt välja .Sellest lasust on väga kahju, aga sellegipoolest südikas esitus. Suusarajal ma ei tundnud ennast väga hästi. Oli okeilt tugev sõit, väga hea tunne ei olnud," võttis ta oma võistluse kokku.